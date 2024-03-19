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小鵬汽車去年四季NON-GAAP淨虧損收窄至17.7億人幣

小鵬汽車（9868）公布，截至去年底止，普通股股東應佔淨虧損為103.8億元人民幣(下同)，2022年同期虧損91.4億元，每股美國存託股基本虧損11.92元。根據非公認會計原則，股東應佔淨虧損94.4億元，2022年為84.3億元，每股美國存託股基本淨虧損10.85元，不派末期息。

年內收入306.8億元，按年升14.2%。汽車銷售收入280.1億元，按年升12.8%。按年增長乃主要由於二手汽車銷售、維修保養及超級充電服務銷售隨著累 計汽車銷售增加而增加。全年計，全年汽車交付量達141,601輛，按年上升17.3%。

去年第四季，普通股股東應佔淨虧損13.5億元，2022年同期淨虧損23.6億元，2023年第三季度為38.9億元。根據非公認會計原則，普通股股東應佔淨虧損17.7億元，2022年同期為22.1億元。2023年第三季度為27.9億元。每股普通股基本淨虧損為0.75元；非公認會計原則每股普通股基本淨虧損為0.99元。

第四季度汽車總交付量為60,158輛，按年升170.9%。

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