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長江生命科技：財務成本升去年少賺87%至1730萬元 不派息

長江生命科技（0775）公布截至去年12月底止全年度業績，期內受到財務成本上升影響，股東應佔溢利按年下跌87%至1730萬元，並且不派息，為2009年以來首次不派末期息。集團指，已建立之穩健營運根基，使他們能抵禦部分來自財務費用上升及外幣兌港元匯率疲弱之影響。

該集團指，期內財務成本按年增加逾1.59億元，若按利率維持在2022年水平時去計算，期內股東應佔溢利可達1.8億元，按年增長37%。期內，在醫療保健業務發展方面，集團除進行最後期研究階段的癌症疫苗seviprotimut-L，助進行根除性手術後的黑色素瘤患者進行輔助治療，甚至計劃在適當時機啟動紓緩癌症痛楚的Halneuron第三階段臨床試驗之外，冀於未來數年啟動包括針對細胞程式性死亡-配體 1/ 黑色素瘤優先表現抗原 (PD-L1/ PRAME) 的癌症疫苗之臨床試驗。

保健產品業務之市場環境受通脹及價格波動影響，但是溢利貢獻仍達2.83億元，按年增長8%。氣候劇變對部分農業相關業務帶來挑戰，但是該部門於年內錄得溢利貢獻仍達3.5億元，按年增長4%。主席李澤鉅表示，公司溢利表現預期可受惠於未來利率下調，惟漸趨成熟的研發項目可能引致投資或開支增加。