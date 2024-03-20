道瓊斯工業平均指數收漲320點，升幅0.83%，報39110點。標普500指數收漲29點，升幅0.57%，報5178點。納斯達克綜合指數收漲63點，或0.4%，報16166點。

家得寶升2.02%，報379.41美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻49點，而Intel跌1.55%，報42.05元，拖累道指4點。

科技股方面，蘋果收市報176.08元，升1.35%，谷歌母公司Alphabet收市報147.03元，跌0.44%，亞馬遜收市報175.9元，升0.81%，Facebook收市報496.24元，跌0.14%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.26%，報505點。德國DAX指數收漲0.31%，報17987點；法國CAC 40指數漲0.65%，報8201點；英國富時100指數收漲0.21%，報7738點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.6%，報6234點。

美國2年期債息曾跌最多1.03%，是3月8日後最大跌幅，當日跌幅為2.15%。低見4.6831厘，是3月15日4.6788厘後最低。收市報4.6831厘，是3月13日後收市新低，當日報4.6345厘。

美國10年期債息曾跌最多0.96%，是3月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.18%。低見4.2826厘，是3月15日4.2667厘後最低。收市報4.2925厘，是3月14日後收市新低，當日報4.2903厘。

美2年期10年期債息曾續倒掛，曾收窄至38.119基點，是3月8日36.591基點後最窄。收市報39.478基點，是3月4日後收市最窄，當日報39.078基點。連續兩日收窄，累計2.861基點，對上一次連升2日是3月8日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至113.68基點，是3月18日119.885基點後最闊。收市報110.972基點，是3月15日後收市最闊，當日報111.024基點。收報110.972基點。

金龍指數曾跌最多1.66%，是3月14日後最大跌幅，當日跌幅為3.26%。低見6167.24點，是3月11日6161.47點後最低。收市報6234.06點，是3月11日後收市新低，當日報6203.24點。連跌4日，累計跌281.96點，對上一次連跌4日是1月30日。

道指曾升最多0.86%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為1.39%。高見39122.71點，是3月14日39160.25點後最高。收市報39110.76點，是2月23日後收市新高，當日報39131.53點。收報39110.76元，升0.83%。連升2日，累計升395.99點，對上一次連升2日是3月12日。

標指曾升最多0.6%，是3月18日後最大升幅，當日升幅為1.14%。高見5180.31點，是3月8日5189.26點後最高。創收市價計新高，收報5178.51元，升0.56%。連升2日，累計升61.42點，對上一次連升2日是3月7日。

納指曾升最多0.45%，是3月18日後最大升幅，當日升幅為1.72%。高見16175.59點，是3月18日16247.59點後最高。收市報16166.79點，是3月13日後收市新高，當日報16177.77點。收報16166.79元，升0.39%。連升2日，累計升193.62點，對上一次連升2日是3月7日。

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