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港股ADR升86點 夜期高水100點 荃信生物上市 騰訊、長建等業績

美股向上，港股ADR升86點或0.51%，報16823點，即月恒指夜期升78點，報16629點，夜期高水100點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.38%，折合報286.09元；阿里巴巴（9988）升0.98%，折合報71.8元；美團（3690）升0.46%，折合報89.61元；匯控（0005）升1.24%，折合報60.24元；建行（0939）升0.06%，折合報4.73元。

道期現跌0.01%；標期現跌0.06%；納期現跌0.04%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數現升0.74%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.16%。

VIX指數隔晚跌3.55%或0.51點，報13.82點。

紐油現跌0.41%或0.34美元，報83.12美元；布油現跌0.29%或0.25美元，報87.12美元；金價現跌0.08%或1.94美元，報2155.65美元；LME 銅期貨隔晚跌1.23%或112.5美元，報8976.5美元。比特幣現跌1.54%或985.87美元，報62763.64美元；美國10年期債息現跌0.73%或0.0317厘，報4.2925厘。

今日焦點股份可留意：

荃信生物－Ｂ（2509）上市，定價19.8元。

多間公司快今日公布業績，包括，華潤電力（0836）、長建（1038）、石藥（1093）、吉利（0175）、煤氣（0003）、京東健康（6618）、快手（1024）、泡泡瑪特（9992）、電能實業（0006）、舜宇（2382）、騰訊（0700）、BOSSINI INT'L（0592）、東瀛遊（6882）、華住集團－Ｓ（1179）、香港小輪（集團）（0050）、藥明巨諾－Ｂ（2126）、嘉里建設（0683）、金山軟件（3888）、金山雲（3896）、太興（6811）等。

內房沿海綠色家園（1124）轉型在港設公司研發人工智能。

長江生命科技（0775）：財務成本升去年少賺87%至1730萬元，不派息。

香港寬頻（1310）為社會營利組織進行釣魚電郵演習。

小鵬汽車（9868）去年四季NON-GAAP淨虧損收窄至17.7億人幣。小鵬非執行董事胡曉辭任，與阿里協議終止。

傳承教育（8195）折讓近2成配股籌5000萬元。

聯通（0762）全年多賺11%，末期息0.1336元，收入、EBITDA遜預期。中聯通去年派息率增至55%，CFO：今年派息率不會低於去年水平。

寶龍地產（1238）料去年虧損最多26億人幣。

平醫（1833）純虧按年收窄至3.23億元，收入跌毛利率上升。

大酒店（0045）郭敬文：10月尾雖退任行政總裁，但工作仍多無暇想日後退休大計。

英皇鐘錶珠寶（0887）去年多賺35%，末期息0.0056元。

小米（1810）上季經調整盈利增2.36倍至49億人民幣。

港燈（2638）全年多賺6%，末期分派16.09仙。

 

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