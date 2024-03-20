恒指今早高開29點或0.18%，報16559點，大市成交金額19億元；國指今早高開13點或0.25%，報5794點。恒生科技指數開市報3538點，升0.29%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為8.11%，下跌為4.58%，無升跌為87.29%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。友邦（1299）、平保（2318）、港交所（0388）拖累大市。
藍籌38隻升，22隻下跌，22隻無升跌。聯通（0762）升2.33%，報5.7元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌1.75%，報25.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，10隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是小米（1810）開市報15.2元，升2.29%；跌幅最大的是蔚來（9866）創上市新低，見41.1元，開市報41.1元，跌5.19%。
恒指續低於10天線(16685.45點)、20天線(16629.16點)、100天線(16605.58點)。科指續高於10天線(3534.24點)低於100天線(3580.77點)。
李寧（2331）全年少賺21% 遜預期 末期息0.1854元。開市報20元，跌1.48%。
荃信生物－Ｂ（2509）上市，定價19.8元。開市報27.4元，升38.38%。
多間公司快今日公布業績，績前表現如下，騰訊（0700）開市報285.4元，升0.14%。華潤電力（0836）開市報18.58元，跌0.32%。長建（1038）開市報45.7元，跌0.44%。石藥（1093）開市報6.44元，升0.31%。吉利（0175）開市報8.87元，無升跌。煤氣（0003）開市報5.95元，升1.36%。京東健康（6618）開市報32.15元，無升跌。快手（1024）開市報51.8元，跌0.1%。泡泡瑪特（9992）開市報23元，無升跌。電能實業（0006）開市報46.2元，升0.54%。舜宇（2382）開市報53.85元，無升跌。BOSSINI INT'L（0592）無成交，報0.148元。東瀛遊（6882）開市報0.72元，無升跌。華住集團－Ｓ（1179）開市報30.8元，無升跌。香港小輪（集團）（0050）無成交，報4.68元。藥明巨諾－Ｂ（2126）無成交，報2.04元。嘉里建設（0683）開市報13.4元，升0.15%。金山軟件（3888）開市報22.55元，無升跌。金山雲（3896）開市報1.72元，升0.58%。太興（6811）無成交，報0.9元。
內房沿海綠色家園（1124）轉型在港設公司研發人工智能。無成交，報0.149元。
長江生命科技（0775）：財務成本升去年少賺87%至1730萬元，不派息。開市報0.405元，無升跌。
香港寬頻（1310）為社會營利組織進行釣魚電郵演習。開市報2.8元，無升跌。
小鵬汽車（9868）去年四季NON-GAAP淨虧損收窄至17.7億人幣。小鵬非執行董事胡曉辭任，與阿里協議終止。開市報39.5元，跌0.75%。
傳承教育（8195）折讓近2成配股籌5000萬元。無成交，報1.62元。
聯通（0762）全年多賺11%，末期息0.1336元，收入、EBITDA遜預期。中聯通去年派息率增至55%，CFO：今年派息率不會低於去年水平。開市報5.7元，升2.33%。
寶龍地產（1238）料去年虧損最多26億人幣。開市報0.59元，無升跌。
平醫（1833）純虧按年收窄至3.23億元，收入跌毛利率上升。開市報12.08元，跌0.82%。
大酒店（0045）郭敬文：10月尾雖退任行政總裁，但工作仍多無暇想日後退休大計。開市報5.78元，升1.58%。
英皇鐘錶珠寶（0887）去年多賺35%，末期息0.0056元。無成交，報0.201元。
小米（1810）上季經調整盈利增2.36倍至49億人民幣。開市報15.2元，升2.29%。
港燈（2638）全年多賺6%，末期分派16.09仙。開市報4.82元，升0.84%。
破頂股包括，新秀麗（1910）創52周高，見30.85元，開市報30.85元，升1.48%；賽迪顧問（2176）創52周高，見0.68元，開市報0.68元，無升跌；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報25.85元；民富國際股權（8578）無成交，報0.01元。
6隻股份創上市新低，包括蔚來（9866）低見41.1元，開市報41.1元，跌5.19%；星凱控股（1166）低見0.017元，開市報0.017元，跌5.56%；快狗打車（2246）低見0.3元，開市報0.3元，跌3.23%；洪九果品（6689）低見2.3元，開市報2.3元，跌14.81%；金馬能源（6885）低見0.99元，開市報0.99元，跌1%；蔚來－ＳＷ（9866）低見41.1元，開市報41.1元，跌5.19%。
創52周低，其中包括，鷹君（0041）低見10.82元，開市報10.82元，跌1.64%；友邦（1299）低見57.05元，開市報57.05元，跌0.61%。
異動股
上升異動股，包括，荃信生物－Ｂ（2509）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，開市報27.4元，升38.38%；火岩控股（1909）開市報0.163元，升14.79%；梅斯健康（2415）開市報3.23元，升14.13%；紫元元（8223）開市報2.19元，升13.47%；北京燃氣藍天（6828）開市報0.043元，升13.16%；信懇智能（1967）開市報0.31元，升12.73%；ESR（1821）開市報8.6元，升10.82%；中薇金融（0245）開市報0.043元，升10.26%；大成糖業（3889）開市報0.09元，升9.76%；佳兆業健康（0876）開市報0.035元，升9.38%。
下跌異動股，包括，洪九果品（6689）創上市新低，見2.3元，開市報2.3元，跌14.81%；民生教育（1569）開市報0.27元，跌14.29%；向中國際（1871）開市報0.305元，跌14.08%；中國飛機租賃（1848）開市報3.53元，跌8.79%；中國新電信（8167）開市報0.012元，跌7.69%；海隆控股（1623）開市報0.216元，跌6.9%；百勝中國（9987）開市報300.4元，跌6.42%；中播數據（0471）開市報0.149元，跌6.29%；星凱控股（1166）創上市新低，見0.017元，開市報0.017元，跌5.56%；蔚來（9866）創上市新低，見41.1元，開市報41.1元，跌5.19%。
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