恒指今早高開29點或0.18%，報16559點，大市成交金額19億元；國指今早高開13點或0.25%，報5794點。恒生科技指數開市報3538點，升0.29%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為8.11%，下跌為4.58%，無升跌為87.29%。