報道引述消息指，該大廈業主正與勞埃德銀行集團磋商一項計劃，在貸款下個月到期之際避免發生違約事件。勞埃德最初為10 Upper Bank Street大樓提供了融資，後來將大部分債權轉變為幾家中資銀行的銀團貸款。

勞埃德的代表不予評論，中國人壽沒有回應尋求評論的請求。金絲雀碼頭集團一位發言人在電子郵件中說，正與各家銀行積極進行深入磋商，以敲定再融資。

中國人壽於2014年購買了該大廈70%的股份，而Qatar Holdings則收購了20%。金絲雀碼頭集團則保留10%的股份，該物業的估值為7.95億英鎊。

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