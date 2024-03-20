海隆控股宣布延遲刊發截至去年底止年度業績，因該公司核數師羅兵咸永道會計師在審計及編製集團年度業績的過程中，發現以下關鍵事宜：截至去年底，集團尚未償還的優先票據本金約3.14億美元，到期日為2024年11月18日，注意到公司仍在與債權人進行評估及溝通，以就債務展期制定計劃並實施相關措施，以支持集團能夠持續經營；集團若干俄羅斯附屬與一間當地的業務實體就銷售及採購管料訂立的交易，核數師就交易提出關注，建議成立獨立調查委員會；核數師對集團就採購管道材料、設備及其他方面向供應商支付的預付款項的若干詳情提出關注。

公司指，管理層已與核數師保持持續對話，以協助核數師就上述事項開展審計工作。此外，應核數師的要求，該公司已於今年3月2日成立一個由三名獨立非執行董事以及兩名非執行董事組成的獨立調查委員會，就核數師提出有關交易的事宜展開獨立調查。

海隆控股表示，由於需要更多時間落實年度業績及完成調查，故將延遲刊發業績。

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