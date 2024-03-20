港元現報7.8232元無升跌，曾貶值最多6點子，報7.8238元，亦曾升值最多9點子，報7.8223元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升16.01點子至4.23238%，是2024年2月29日後最高；1星期HIBOR升10.86點子至4.24137%；2星期HIBOR升12.55點子至4.64321%，是1月9日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至4.67625%；6個月期HIBOR跌0.03點子至4.72952%；12個月期HIBOR升0.98點子至4.86476%，是1月10日後最高。

美元指數現報103.847升值0.029點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44323%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9297%，終止單日收窄，利差是2024年3月06日後最闊，當日差距為-0.9343%。

對上一次終止單日收窄，是2024年3月11日，當日利差報-0.9159%。

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