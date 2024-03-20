聯儲局明日公布議息結果，減息預期降溫，美元續偏強，比特幣續跌， Grayscale ETF周一錄得6.43億美元流出，拖累比特幣隔晚曾挫逾5.3%，今早亦低見61518.09美元，是3月5日後最低。大市波幅較上日輕微擴大，北水連續25日淨流入，是2021年1月26日最長。