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恒指半日升30點 科指升0.4% 北水第25日淨流入 創逾3年最長

聯儲局明日公布議息結果，減息預期降溫，美元續偏強，比特幣續跌， Grayscale ETF周一錄得6.43億美元流出，拖累比特幣隔晚曾挫逾5.3%，今早亦低見61518.09美元，是3月5日後最低。大市波幅較上日輕微擴大，北水連續25日淨流入，是2021年1月26日最長。

恒指今早高開29點，高位升124點，低位跌99點，高低波幅224點。通訊服務、能源、衛生保健股推動大市。上升股份比例為26.3%，下跌為24.1%，無升跌為49.58%。

恒指半日升30點或0.18%，報16559點，大市成交金額483億元；國指升24點或0.43%，報5804點。恒生科技指數收報3542點，升0.4%。

藍籌股成交金額220.14億元，佔大市成交45.57%；科指成份股成交金額99.3億元，佔大市成交20.55%；國指成份股成交金額174.06億元，佔大市成交36.03%。

24隻雙櫃台股，總成交0.16億元人民幣，相當於約0.18億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.85%，至62.34億元，佔大市成交12.9%。牛熊證成交金額24.68億元，減少27.51%；窩輪成交金額37.65億元，減少1.71%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、中國銀行（3988）貢獻恒指較多。友邦（1299）、小米（1810）、美團（3690）拖累大市。

藍籌43隻升，37隻下跌，2隻無升跌。李寧（2331）升6.4%，收報21.6元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌3.59%，收報8.86元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，14隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報27.25元，升7.5%；跌幅最大的是蔚來（9866）創上市新低，見40.1元，收報41.1元，跌5.19%。

恒指曾升穿20天線(16629.2點)、100天線(16605.59點)。科指曾跌穿10天線(3534.63點)，曾下試20天線(3480.49點)，受制於100天線(3580.81點)。

北水南下合計淨流入35.84億元，較上日減少48.22%，連續第25日流入，累計流入881.21億元，對上一次連續25日淨流入是2021年1月26日。南水北上合計淨流入22.63億元人民幣，終止連續1日流出。

海隆控股（1623）須延發業績，股價創上市新低，見0.08元，收報0.083元，跌64.22%。

中國人壽（2628）據報為倫敦金絲雀碼頭商廈再融資 避免重大違約。收報9.44元，升0.21%。

開雲集團：Gucci第一季銷售額將重挫約20%。普拉達（1913）收報60元，跌2.28%。

李寧（2331）全年少賺21% 遜預期 末期息0.1854元。收報21.6元，升6.4%。

荃信生物－Ｂ（2509）上市，定價19.8元。收報26.15元，升32.07%。

多間公司快今日公布業績，績前表現如下，騰訊（0700）收報287.6元，升0.91%。華潤電力（0836）收報18.32元，跌1.72%。長建（1038）收報45.85元，跌0.11%。石藥（1093）收報6.42元，無升跌。吉利（0175）收報8.81元，跌0.68%。煤氣（0003）收報5.99元，升2.04%。京東健康（6618）收報32元，跌0.47%。快手（1024）收報51.6元，跌0.48%。泡泡瑪特（9992）收報23.65元，升2.83%。電能實業（0006）收報45.9元，跌0.11%。舜宇（2382）收報53.25元，跌1.11%。BOSSINI INT'L（0592）收報0.15元，升1.35%。東瀛遊（6882）收報0.72元，無升跌。華住集團－Ｓ（1179）收報31.05元，升0.81%。香港小輪（集團）（0050）收報4.67元，跌0.21%。藥明巨諾－Ｂ（2126）收報1.98元，跌2.94%。嘉里建設（0683）收報13.54元，升1.2%。金山軟件（3888）收報23.2元，升2.88%。金山雲（3896）收報1.75元，升2.34%。太興（6811）收報0.91元，升1.11%。

內房沿海綠色家園（1124）轉型在港設公司研發人工智能。收報0.155元，升4.03%。

長江生命科技（0775）：財務成本升去年少賺87%至1730萬元，不派息。收報0.4元，跌1.23%。

香港寬頻（1310）為社會營利組織進行釣魚電郵演習。收報2.81元，升0.36%。

小鵬汽車（9868）去年四季NON-GAAP淨虧損收窄至17.7億人幣。小鵬非執行董事胡曉辭任，與阿里協議終止。收報41.1元，升3.27%。

傳承教育（8195）折讓近2成配股籌5000萬元。收報1.7元，升4.94%。

聯通（0762）全年多賺11%，末期息0.1336元，收入、EBITDA遜預期。中聯通去年派息率增至55%，CFO：今年派息率不會低於去年水平。收報5.69元，升2.15%。

寶龍地產（1238）料去年虧損最多26億人幣。收報0.6元，升1.69%。

平醫（1833）純虧按年收窄至3.23億元，收入跌毛利率上升。收報12.12元，跌0.49%。

大酒店（0045）郭敬文：10月尾雖退任行政總裁，但工作仍多無暇想日後退休大計。收報5.77元，升1.41%。

英皇鐘錶珠寶（0887）去年多賺35%，末期息0.0056元。收報0.19元，跌5.47%。

小米（1810）上季經調整盈利增2.36倍至49億人民幣。收報14.44元，跌2.83%。

港燈（2638）全年多賺6%，末期分派16.09仙。收報4.86元，升1.67%。

破頂股表現

破頂股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見44.05元，收報43.65元，升9.13%；上美股份（2145）創上市新高，見48.9元，收報48.3元，升2.77%；康耐特光學（2276）創上市新高，見8.61元，收報8.49元，升4.04%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1047.2元，收報1047元，升0.02%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見20.84元，收報20.82元，升1.66%；知行汽車（1274）創上市新高，見72.35元，收報72元，升1.12%；新秀麗（1910）創52周高，見31.6元，收報31.2元，升2.63%；宏輝集團（0183）創52周高，見0.229元，收報0.194元，升1.57%；富通科技（0465）創52周高，見0.34元，收報0.34元，升1.49%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.215元，收報0.215元，升1.9%；齊合環保（0976）創52周高，見0.86元，收報0.84元，升6.33%；中國利郎（1234）創52周高，見4.63元，收報4.61元，升3.6%；保集健康（1246）創52周高，見0.475元，收報0.33元，跌25%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見18.16元，收報18.04元，升1.81%。

破底股方面

31隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩生活（1778）低見0.204元，收報0.224元，跌0.88%；合景泰富（1813）低見0.33元，收報0.335元，跌4.29%；萬科（2202）低見5.34元，收報5.38元，升0.37%；民生教育（1569）低見0.21元，收報0.26元，跌17.46%；蔚來（9866）低見40.1元，收報41.1元，跌5.19%；原生態牧業（1431）低見0.08元，收報0.093元，跌13.08%；思捷環球（0330）低見0.199元，收報0.21元，跌4.11%；僑雄國際（0381）低見0.13元，收報0.14元，無升跌；京基智慧文化（0550）低見0.125元，收報0.127元，跌14.77%；大禹金融（1073）低見0.095元，收報0.095元，跌7.77%。

27隻股份創52周低，其中十隻包括，鷹君（0041）低見10.82元，收報10.98元，跌0.18%；中遠海運港口（1199）低見4.31元，收報4.36元，升0.46%；友邦（1299）低見56.1元，收報56.5元，跌1.57%；藥明生物（2269）低見13.66元，收報13.96元，升0.29%；陽光紙業（2002）低見1.64元，收報1.82元，升0.55%；遠東發展（0035）低見1.05元，收報1.07元，跌0.93%；COSMOPOL INT'L（0120）低見1.05元，收報1.11元，升0.91%；廖創興企業（0194）低見4.58元，收報4.58元，跌1.51%；和記電訊香港（0215）低見1.02元，收報1.02元，無升跌；天德地產（0266）低見2.1元，收報2.1元，跌0.94%。

異動股

上升異動股，包括，生活概念（8056）收報0.026元，升44.44%；荃信生物－Ｂ（2509），收報26.15元，升32.07%；北京燃氣藍天（6828）收報0.048元，升26.32%；米技國際控股（1715）收報0.036元，升24.14%；中國航天萬源（1185）收報0.054元，升22.73%；杉杉品牌（1749）創52周高，見0.87元，收報0.87元，升20.83%；國瑞健康（2329）收報0.035元，升20.69%；超人智能（8176）創52周高，見0.67元，收報0.5元，升20.48%；歐化（1711）收報0.094元，升18.99%。

下跌異動股，包括，海隆控股（1623）創上市新低，見0.08元，收報0.083元，跌64.22%；洪九果品（6689）創上市新低，見1.6元，收報1.76元，跌34.81%；保集健康（1246）創52周高，見0.475元，收報0.33元，跌25%；HPC HOLDINGS（1742）收報0.041元，跌21.15%；上坤地產（6900）創上市新低，見0.017元，收報0.019元，跌20.83%；佳兆業健康（0876）收報0.026元，跌18.75%；TBKS HLDGS（1960）見52周低0.25元，收報0.25元，跌18.03%；順騰國際控股（0932）收報0.046元，跌17.86%；METROPOLIS CAP（8621）收報0.042元，跌17.65%；融信服務（2207）收報0.4元，跌17.53%。

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