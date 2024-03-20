期內可再生能源業務核心利潤貢獻為97.26億元，升12.5%，火電業務核心利潤貢獻為36.11億元，升39.9%。

潤電去年全年售電量為193,265吉瓦時，按年上升4.7%，其中風電場和光伏電站的售電量分別較2022年上升12.4%和111.8%，附屬火電廠售電量上升2.3%。

2023年，附屬燃煤電廠平均單位燃料成本為每兆瓦時296.3元（人民幣，下同），較2022年 下降12.6 %；平均標煤單價為每噸987.5元，較2022年下降12.6%。附屬燃煤電廠的平均供電標準煤耗為每千瓦時297.17克，較2022年下降0.03%。

2023年，本集團的現金資本開支約447.34億港元，其中約319.34億港元用於風電場及光伏電站的建設，約74.74億港元用於火電機組的建設，約12.48億港元用於已運營發電機組的技術改造，約6.10億港元用於煤礦的建設，約34.68億港元用於綜合能源及其他項目的建設。

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