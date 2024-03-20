期內，收入1792.0億元，按年增21%，多過預期的1751.9億元；當中，銷售汽車及相關服務收入1496.2億元，按年增22%，符預期的1496.3億元；領克集團收入347.9億元，按年增20%，好過預期的336.2億元；銷售汽車零部件收入102.3億元，按年增17%，好過預期的97.4億元；知識產權之許可收入14.7億元，按年跌11%，差過預期的18.9億元；研發及相關技術支援服務收入65.9億元，按年跌2%，差過預期的72.9億元。

毛利274.2億元，按年增31%，預期的265.3億元。全年預計資本支出大約150億元。

期內，共售出168.65輛汽車，按年增18%。其中，境內的批發量按年增長14%，達到141.24萬輛，出口批發量按年增長38%，達到27.41萬輛。

由於產品組合持續優化和新能源車佔比大幅提升，集團平均出廠銷售價格較去年上升了2%。在按備考基礎計入「領克」及「睿藍」品牌汽車後，集團的綜合平均出廠銷售價格同比持平。年內，新能源汽車佔比雖然增加，但在規模化降本及產品結構改善下，整體毛利率仍按年增加1.2個百分點，至15.3%。

管理層預計2024年，汽車行業將仍然具挑戰性和競爭激烈。2024年度的銷量目標定為190萬輛，包括領克合資公司的「領克」品牌汽車總銷量，較2023年所實現總銷量增加約13%。

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