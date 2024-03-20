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保誠去年轉盈賺17億美元 第二次中期息14.21美仙

保誠（2378）公布去年度業績，去年集團虧轉盈，年度利潤17.12億美元(下同)，上年同期蝕9.97億元。每股盈利為62.1美分。第二次中期股息為每股 14.21 美分，全年則為每股 20.47 美分，按年升 9%。

按固定匯率基準計，新業務利潤增加45%（實質匯率則升43%）至 31.25 億美元（下同）。若撇除利率及其他經濟變動的影響，新業務利潤增加47%（實質匯率升45%）。集團表示，香港是主要的增長動力，佔期內新業務利潤的45%，其新業務利潤及年度保費等值銷售額均較去年水平上升三倍有餘。各分銷渠道及產品錄得廣泛增長。鑒於本地及內地旅客的需求的驅動因素保持不變，集團認為香港有機會實現持續增長。

按固定匯率計，經調整經營溢利增加8%至 28.93 億美元；歐洲內含價值股東權益增加 7%至 453 億美元，相當於每股 1,643 美分（按實質匯率基準）。

董事會預期，2024的年度股息增幅將介乎 7%至 9%。未來有意進行進一步回購，以抵銷僱員及代理股份獎勵計劃下產生的預期攤薄。

 

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