撇除按公平值計入損益之金融資產之公平值變動、以股份為基礎之僱員酬金開支及視作出售聯營公司及合營企業部分權益之收益，股東應佔基本溢利為62.75億元，較2022年增加2.8%。

去年全年石藥收入為314.5億元，升1.7%，當中成藥收入256.4億元，增4.6%，原料產品36.41億元，按年跌9.7%，功能食品及其它收入21.71億元，跌8.9%。

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