歡喜傳媒（1003）發盈喜，預期去司截至去年底止全年收益將增加至約13億至13.5億元之間，增幅介乎94倍至98倍，全年扭虧為盈，除稅前溢利約達2億至2.2億元，去年 則錄得除稅前虧損2.23億元；而2023年淨溢利將介乎1.5億至1.7億之間，對比2022年錄得淨虧損2.22億元。
公司指出，2022年國內影院的營業率受到疫情的不利影響，集團推遲其投資的重磅電影 在院線上映，導致當年的收益減少及錄得虧損。2023年集團扭虧為盈，主要受惠 於集團年內整體票房收益理想所致，惟集團預期2024年首季電影及電視劇版權的收 入或預期收入會有所減少，因此於2023年度為電影及電視劇版權進行減值虧損約1.06億元，對比2022年電影及電視劇版權減值虧損為608萬元，抵消了集團20223年度的 部分利潤。
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