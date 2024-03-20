公司指出，2022年國內影院的營業率受到疫情的不利影響，集團推遲其投資的重磅電影 在院線上映，導致當年的收益減少及錄得虧損。2023年集團扭虧為盈，主要受惠 於集團年內整體票房收益理想所致，惟集團預期2024年首季電影及電視劇版權的收 入或預期收入會有所減少，因此於2023年度為電影及電視劇版權進行減值虧損約1.06億元，對比2022年電影及電視劇版權減值虧損為608萬元，抵消了集團20223年度的 部分利潤。

其他報道

石藥集團去年盈利跌3.6% 末期息增27%至14仙

吉利全年多賺0.9% 息0.22港元 今年銷量目標為190萬輛

泡泡瑪特全年多賺1.27倍 息28.21分

潤電去年盈利升56%至110億 末期息0.578元

恒指半日升30點 科指升0.4% 北水第25日淨流入 創逾3年最長

中糧包裝去年盈利跌2.4% 不派末期息

滬指以近半日高位收市 創板指1900點失而復得

《am730》賣盤「撻Q」施永青：買家無展示誠意及能力 100萬支票彈票

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升3日

中國持有美國國債從五個月高位回落

海隆控股須延發業績 股價一度急瀉63%

中國人壽據報為倫敦金絲雀碼頭商廈再融資 避免重大違約

馬斯克曾與特朗普食早餐 否認特朗普要求他捐款或站台

開雲集團：Gucci第一季銷售額將重挫約20%

滬深三大指數低開 人行零投放零回籠 3月LPR1年期、5年期利率不變

恒指高開29點 科指升0.29% 小米升2% 蔚來跌5% 荃信上市升38%

李寧全年少賺21% 遜預期 末期息0.1854元

港股ADR升86點 夜期高水100點 荃信生物上市 騰訊、長建等業績

美債息下降 道指升320點 標指創收市價計新高 金龍指數連跌4日

北水增持京基金融國際 減持國美