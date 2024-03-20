臧洛琦表示，母公司平保（2318）綜合金融業務和企業客戶業務增長，帶動盈利加速，成本方則利用人工智能和數碼化改善業務流程和組織，有助管理、銷售和研發費用下降，其中綜合金融業務留存和企業客戶續約，有助銷售費用自21年下降1.09倍至8.4億元，收入增加和成本下降並不是短期措施達到的效果，而是戰略轉型落實的結果。

平醫股價今年來累跌三成，市值上月跌至上市以來低位，對於會否回購，臧洛琦指公司曾在2021年12月至2022年4月以7.3億港元回購，雖然回購短期有助穩定市場情緒和股價，不過長期而言與公司發展相關度更大，目前現金儲備充裕有助公司把握機遇和創新產品。她認為目前公司股價被低估，不能反映長期價值，公司穩定有效地增長，能為市場帶來信心基礎，中長期將綜合考慮公司業務發展、市場情緒、資金使用效率等，來考慮回購或市場投資進一步措施。

對於平醫業務依靠平保輸送，執行董事吳軍則指是並非單向輸血而非「雙向賦能」，平醫透過平安集團產品融合、增值服務獲得來自綜合金融業務和企業客戶推薦，平醫提供一站式醫療健康養老管理服務留客，吸引客戶重覆購買服務。目前平醫企業客戶數目，在平保集團醫療養老生態圈不到2.7%，認為還有不少拓展空間。

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