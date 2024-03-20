在回應公司估值、股價等低落的問題時，李寧表示，「股價的事情不是我的責任，股價是由市場決定，回答不了」，但作為管理層，他指會引領公司做好產品，讓員工在挑戰的環境下發揮創造力，提升公司經營績效，提升投資者回報；作為大股東會支持這些工作。

至於2022年底集團正式在港開設旗艦店，更預告海外發展，執行董事及聯席行政總裁錢煒指出，李寧早在港澳已在門店，為出海做前期的突破及準備，但在海外做生意並不是那麼簡單，「今年會為李寧單一品牌做一些破局的動作，但並不是要加大力度，也不是一下子身家押上去」。他強調，在市場環境具不確定性下，中國市場仍在巨大商業空間，會核心幹好中國市場，同時為未來市場拓展做破局的準備及踐行。

業績會上，李寧管理層並無透露出海投資，但去年底集團已斥22億元向恒地（0012）收購北角港匯東作香港總部。

至於去年銷售及經銷開支升24.1% 至90.8億元，主要因去年直營收入的增長，與收入相關的租金、直接銷售人員工資獎金均有不同幅度的上升；為提升品牌價值，促進消費，去年又增加了廣告宣傳及贊助支出等。

問到今年是奧運年，李寧表示肯定需要加大投入，因奧運是體育推廣很好的時機，作為體育品牌肯定會有更大的投入，但任何投入都一定會考慮到公司業務發展的可持續性。

今年收入指引中單位數增長

去年深受「竄貨」及庫存問題困擾的李寧，集團亦拋出業績指引，指預期2024年收入增長為中單位數，淨利潤率將在低雙位數水平。集團強調，庫存已降至五年來最佳水平，去年底全渠道庫銷比僅3.6個月，公司庫存成本金額僅增低單位數，存貨中80%為六個月或下的商品或新品，14%為7至12個月的商品，其餘僅5%為12個月以上商品。商品方面，新品三個月折扣率約80%，新品6個月售罄率70至80%高段。

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