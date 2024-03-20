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瑞銀彭燕燕：今年初中國消費品行業有所回暖 消費者注重「即時快樂」

瑞銀投資銀行大中華消費品行業研究主管彭燕燕表示，今年年初中國消費品行業有所回溫，保持在4%至5%的增長幅度，較去年第四季3%左右的增長有所增加，但仍低於2020年前7%左右的增幅，即市況為「沒有那麽差，但又説不上很好」。

關於消費品板塊股價方面，彭燕燕觀察到消費品板塊股價在年前普遍急速下跌，在年後反彈2成左右，認爲主要是由於3月財報期消費品企業大部分提升分紅，相信4月A股進入財報期也會是相同狀況，符合大部分消費品行業投資人求穩的預期。

另外，彭燕燕指兩會在消費政策方面支持不多，認爲消費品以舊換新政策可以促進存量更新換代的需求。例如内地大型家電覆蓋率幾乎已經達到100%，而新房的增長也有大幅度的下降，因此以舊換新政策相信能夠對家電行業帶來較大的刺激。同時她認爲刺激服務業的發展也很重要，相信能相應提升年輕人的就業及消費。

此外，彭燕燕認爲現在消費降級趨勢下消費者更注重「即時快樂」從而帶動「體驗式經濟」，因此看好必需品及餐飲類別。她觀察到消費者現在更傾向於在奶茶、音樂節、啤酒、旅游等方面消費，而非物質及奢侈品。她留意到今年年初高端白酒需求有所增加，認爲主要是企業在疫情後利潤有所回升並有了接待需求所導致。

同時，彭燕燕指内地在電商時代下，未來的趨勢是「馬太效應」，即頭十名的企業可能賺了80%的利潤，而小品牌之間競爭激烈，利潤極低。

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