報道引述消息指，大多數可能受到新制裁影響的中國實體先前曾出現在半導體行業協會的演示文稿中，是一些被華為收購或興建的晶片製造設施。可能被列入黑名單的公司包括晶片製造商芯恩(青島)、昇維旭和鵬新旭(PST)。也正考慮把中國記憶體晶片製造商長鑫存儲加入限制獲得美國技術的實體清單。

除了實際生產晶片的公司外，報道引述消息指，美國官員還可能制裁鵬進高科技及新凱來，美方的疑慮是：這兩間生產半導體製造設備的公司充當代理人，幫助華為獲取一些受到限制的晶片製造設備。彭博社於2023年底曾報道這些公司與華為的關係。

報道稱，白宮國家安全委員會和商務部工業和安全局拒絕置評。中國相關企業和機構的代表和中國商務部未回覆查詢。中國外交部重申，堅決反對美方擾亂市場秩序、損害中國企業利益的行為，但沒有具體評論美方正在考慮的潛在行動。

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