匯豐發表全新Digital Horizons報告，探討新興科技如何影響企業的未來，結果顯示大部分中小企有信心跟上科技發展步伐，比率更隨著時間而增加。在受訪的香港中小企中，大約四分之三（72%）認為他們的業務已準備就緒於未來12個月迎接新興科技，比率在未來五年及十年更分別增至86%和90%。
滙豐香港工商金融常務總監兼中小企業主管王海珍表示，調查發現香港中小企希望透過投資於區塊鏈和自動化，以加強支付的安全性和減低成本，呼應了他們期望以科技改善網絡安全和控制成本的目標。另一方面，企業仍然認同人力的價值，尤其在於辨識有助推動增長和提高效率的科技。先進科技與人類知識互相配合，將有助香港中小企在不斷變化的市場環境中蓬勃發展。
報告亦發現企業視協作為未來十年業務發展的成功基石，大部分香港的企業領袖都表示加強公司內部合作（87%）、探索行業以外合作（86%），以及建立國際性合作夥伴關係和網絡（84%），對推動業務增長至關重要。
調查由Toluna進行，於2023年11月13日至12月18日期間，向2,900名高級管理層或業務決策者進行了抽樣網上調查。受訪者年齡為21歲至65歲，受僱於全年營業額介乎250萬美元至5,000萬美元的企業，從事銀行、金融、保險或會計相關工作，並需要為企業決策者或參與商業銀行產品和服務的決策過程。受訪者來自中國內地、香港、印度、墨西哥、新加坡、阿聯酋、英國和美國。調查數據以加權方式處理，以平衡每個市場在調查結果中的代表性。
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