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許正宇：政府是否將資產以REITs上市需仔細研究

財經事務及庫務局局長許正宇局就立法會議員黃英豪，就政府會否將部分收費道路、橋樑及隧道等資產以REITs形式上市，以吸引內地及海外資金和更多同類產品來港上市，從而帶動本港REITs市場進一步發展，經諮詢證監會後回覆指，當中會牽涉資產與風險評估和財務費用等，政府需仔細研究各項因素，包括財政狀況、市場情況和發展等。

他又謂，政府會繼續與業界探討各項優化措施，進一步增強房託基金市場的競爭力，推動資產及財富管理業的發展。另外，他提到，為進一步吸引業界在港成立房託基金，政府及證監會於2021年5月推出資助計劃，為在港上市的房託基金提供資助，用以支付本地專業服務提供者所收取的合資格費用。資助計劃普遍受業界歡迎，就此，在最新的《財政預算案》中宣布延長資助計劃三年至2027年，以推動更多房託基金來港發展。

在《預算案》也提到，為進一步提高市場競爭力，房託基金單位轉讓將獲豁免繳付印花稅。他說，內地與本港金融市場的互聯互通不斷增量擴容，政府及監管機構正與內地有關部委積極商討各項優化措施，包括將房託基金納入互聯互通機制，以吸引更多企業和資金利用香港市場。他們預計上述措施將降低房託基金的交易成本，擴大房託基金市場的流動性和吸引力。他們也會不時檢討相關措施，以強化市場發展。

 

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