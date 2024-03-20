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議息前 恒指收市升13點 科指升0.65% 成交近1個月低 北水逾3年最長連入

聯儲局明晨議息，市場預期3月將不會有變動，高盛等預期今年減息只有3次，市場觀望聯儲局鷹或鴿態度，美期微跌。今早內地公布LPR如預期維持不變，市場期待後續寬鬆政策加碼提振經濟，A股反覆上升。大市觀望，港股收市微升13點，大市成交金額縮減至近1個月低，北水則連續第25日流入，創逾3年最長連入，北水流入佔大市成交比連續第二日於較高水平，今日續接近7.5%，南水亦轉流入。

恒指今早高開29點，高位升124點，低位跌99點，高低波幅224點。通訊服務、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為32.3%，下跌為30.65%，無升跌為37.04%。

恒指收市升13點或0.08%，報16543點，大市成交金額853億元，較上日減少5.9%，是2月26日835.46億元成交後最少；國指升23點或0.41%，報5803點。恒生科技指數收報3551點，升0.65%。

藍籌股成交金額413.86億元，佔大市成交48.51%；科指成份股成交金額187.9億元，佔大市成交22.02%；國指成份股成交金額326.03億元，佔大市成交38.22%。

24隻雙櫃台股，總成交0.28億元人民幣，相當於約0.3億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.93%，至69.52億元，佔大市成交8.14%。牛熊證成交金額28.93億元，減少15.04%；窩輪成交金額40.59億元，增加5.94%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。友邦（1299）、建行（0939）、小米（1810）拖累大市。

藍籌41隻升，35隻下跌，6隻無升跌。李寧（2331）升5.67%，收報21.45元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌4.13%，收報8.81元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報28.1元，升10.85%；跌幅最大的是蔚來（9866）創上市新低，見40.1元，收報41元，跌5.42%。

恒指曾升穿20天線(16628.37點)、100天線(16605.42點)。科指續高於10天線(3535.52點)，曾下試20天線(3480.94點)，續受制於100天線(3580.9點)。

北水南下合計淨流入63.96億元，較上日減少7.61%，連續第25日流入，累計流入909.33億元，對上一次連續25日淨流入是2021年1月26日。南水北上合計淨流入55.68億元人民幣，終止單日流出。

三大指數表現

恒指曾升最多0.75%，是3月12日後最大升幅，當日升幅為3.42%。高見16654.08點，是3月19日16682.54點後最高。收市報16543.07點，是3月18日後收市新高，當日報16737.12點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月15日。

科指曾升最多1.18%，是3月18日後最大升幅，當日升幅為1.69%。高見3569.97點，是3月19日3571.23點後最高。收市報3551.42點，是3月18日後收市新高，當日報3594.22點。

國指曾升最多1.11%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為1.12%。高見5844.35點，是3月18日5869.6點後最高。收市報5803.99點，是3月18日後收市新高，當日報5848.15點。

午後消息股表現

公司傳私有化 李寧（2331）：考慮任何有利投資者方案 惟目前無計劃可奉告。收報21.45元，升5.67%。

中國澱粉（3838）去年盈利倒退69% 末期息維持0.69仙。收報0.146元，升9.77%。

平醫（1833）：有信心今年加快收支平衡 回購只能短期穩定股價。收報12.3元，升0.99%。

歡喜傳媒（1003）料去年轉賺至少1.5億元。收報0.58元，升5.45%。

石藥集團（1093）去年盈利跌3.6% 末期息增27%至14仙。收報6.41元，跌0.16%。

吉利（0175）全年多賺0.9% 息0.22港元 今年銷量目標為190萬輛。收報8.83元，跌0.45%。

保誠（2378）去年轉盈賺17億美元 第二次中期息14.21美仙。收報78.2元，升2.22%。

泡泡瑪特（9992）全年多賺1.27倍 息28.21分。收報24.7元，升7.39%。

潤電（0836）去年盈利升56%至110億 末期息0.578元。收報17.92元，跌3.86%。

中糧包裝（0906）去年盈利跌2.4% 不派末期息。收報6.91元，跌0.29%。

今早及隔晚消息股表現

海隆控股（1623）須延發業績 股價一度急瀉63%。創上市新低，見0.08元，收報0.088元，跌62.07%。

中國人壽（2628）據報為倫敦金絲雀碼頭商廈再融資 避免重大違約。收報9.44元，升0.21%。

開雲集團：Gucci第一季銷售額將重挫約20%。普拉達（1913）收報60元，跌2.28%。

李寧（2331）全年少賺21% 遜預期 末期息0.1854元。收報21.45元，升5.67%。

荃信生物－Ｂ（2509）上市，定價19.8元。收報24.5元，升23.74%。

多間公司快今日公布業績，績前表現如下，騰訊（0700）收報288.8元，升1.33%。長建（1038）收報45.5元，跌0.87%。煤氣（0003）收報5.98元，升1.87%。京東健康（6618）收報32.05元，跌0.31%。快手（1024）收報52.25元，升0.77%。電能實業（0006）收報45.8元，跌0.33%。舜宇（2382）收報53.95元，升0.19%。BOSSINI INT'L（0592）收報0.141元，跌4.73%。東瀛遊（6882）收報0.72元，無升跌。華住集團－Ｓ（1179）收報31.25元，升1.46%。香港小輪（集團）（0050）收報4.67元，跌0.21%。藥明巨諾－Ｂ（2126）收報2.02元，跌0.98%。嘉里建設（0683）收報13.54元，升1.2%。金山軟件（3888）收報23.55元，升4.43%。金山雲（3896）收報1.85元，升8.19%。太興（6811）收報0.93元，升3.33%。

內房沿海綠色家園（1124）轉型在港設公司研發人工智能。收報0.145元，跌2.68%。

長江生命科技（0775）：財務成本升去年少賺87%至1730萬元，不派息。收報0.4元，跌1.23%。

香港寬頻（1310）為社會營利組織進行釣魚電郵演習。收報2.81元，升0.36%。

小鵬汽車（9868）去年四季NON-GAAP淨虧損收窄至17.7億人幣。小鵬非執行董事胡曉辭任，與阿里協議終止。收報40.55元，升1.88%。

傳承教育（8195）折讓近2成配股籌5000萬元。收報1.68元，升3.7%。

聯通（0762）全年多賺11%，末期息0.1336元，收入、EBITDA遜預期。中聯通去年派息率增至55%，CFO：今年派息率不會低於去年水平。收報5.69元，升2.15%。

寶龍地產（1238）料去年虧損最多26億人幣。收報0.6元，升1.69%。

平醫（1833）純虧按年收窄至3.23億元，收入跌毛利率上升。收報12.3元，升0.99%。

大酒店（0045）郭敬文：10月尾雖退任行政總裁，但工作仍多無暇想日後退休大計。收報5.84元，升2.64%。

英皇鐘錶珠寶（0887）去年多賺35%，末期息0.0056元。收報0.186元，跌7.46%。

小米（1810）上季經調整盈利增2.36倍至49億人民幣。收報14.5元，跌2.42%。

港燈（2638）全年多賺6%，末期分派16.09仙。收報4.86元，升1.67%。

破頂股表現

破頂股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見45.05元，收報44.4元，升11%；上美股份（2145）創上市新高，見49元，收報49元，升4.26%；康耐特光學（2276）創上市新高，見8.61元，收報8.36元，升2.45%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8743.2元，收報8743.2元，升0.02%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見873元，收報873元，升0.04%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1047.2元，收報1047.05元，升0.03%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見20.84元，收報20.8元，升1.56%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見549.3元，收報549.3元，升0.02%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1019.7元，收報1019.7元，升0%；知行汽車（1274）創上市新高，見73.5元，收報73.35元，升3.02%；新秀麗（1910）創52周高，見31.6元，收報31.45元，升3.45%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.98元，收報0.98元，無升跌；宏輝集團（0183）創52周高，見0.229元，收報0.198元，升3.66%；富通科技（0465）創52周高，見0.34元，收報0.34元，升1.49%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.216元，收報0.216元，升2.37%；齊合環保（0976）創52周高，見0.86元，收報0.85元，升7.59%；綠色能源科技集團（0979）創52周高，見0.22元，收報0.22元，升10%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見18.18元，收報18.08元，升2.03%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩生活（1778）低見0.204元，收報0.215元，跌4.87%；合景泰富（1813）低見0.325元，收報0.325元，跌7.14%；萬科（2202）低見5.34元，收報5.37元，升0.19%；中梁（2772）低見0.214元，收報0.214元，跌10.46%；民生教育（1569）低見0.21元，收報0.265元，跌15.87%；蔚來（9866）低見40.1元，收報41元，跌5.42%；原生態牧業（1431）低見0.08元，收報0.094元，跌12.15%；宏華集團（0196）低見0.089元，收報0.09元，跌3.23%；思捷環球（0330）低見0.199元，收報0.21元，跌4.11%；僑雄國際（0381）低見0.13元，收報0.14元，無升跌。

52隻股份創52周低，其中十隻包括，鷹君（0041）低見10.82元，收報10.98元，跌0.18%；中遠海運港口（1199）低見4.3元，收報4.31元，跌0.69%；友邦（1299）低見56元，收報56元，跌2.44%；藥明生物（2269）低見13.66元，收報13.92元，無升跌；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.075元，收報0.077元，跌7.23%；陽光紙業（2002）低見1.64元，收報1.74元，跌3.87%；遠東發展（0035）低見1.05元，收報1.07元，跌0.93%；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌；YUSEI（0096）低見0.42元，收報0.42元，無升跌；COSMOPOL INT'L（0120）低見1.05元，收報1.13元，升2.73%。

異動股

上升異動股，包括，中國三三傳媒（8087）收報0.153元，升101.32%；易點雲（2416）收報4.09元，升71.13%；大灣區聚變力量（1189）收報0.075元，升38.89%；濠亮環球（8118）收報0.079元，升38.6%；能源及能量環球（1142）收報0.43元，升36.51%；大中華控股（0021）收報0.076元，升33.33%；北京燃氣藍天（6828）收報0.05元，升31.58%；積木集團（8187）收報1.17元，升30%；敏捷控股（0186）收報0.345元，升27.78%。

下跌異動股，包括，海隆控股（1623）創上市新低，見0.08元，收報0.088元，跌62.07%；恆泰裕集團（8081）見52周低0.041元，收報0.048元，跌40%；洪九果品（6689）停牌；保集健康（1246）創52周高，見0.475元，收報0.32元，跌27.27%；上坤地產（6900）創上市新低，見0.017元，收報0.018元，跌25%；傳遞娛樂（1326）收報0.042元，跌20.75%；密迪斯肌（8307）收報0.12元，跌19.46%；首創鉅大（1329）見52周低0.5元，收報0.51元，跌19.05%；佳兆業健康（0876）收報0.026元，跌18.75%。

 

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