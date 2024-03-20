騰訊（0700）今日收市後公布去年第四季業績，上季收入為1551.96億元（人民幣，下同），按年增7%，遜市場預期的1574億元；淨利潤為270.25億元，按年跌75%。集團去年第四季經調整純利426.81億元，按年增44%，勝預期的420億元；末期息3.4港元。
以去年全年計，集團收入為6090.02億元，按年增10%；淨利潤為1152.16億元，按年跌39%；經調整純利1576.88億元，按年增36%。
集團去年第四季增值服務收入691億元，按年跌2%，期內《PUBG MOBILE》收入強勁回升，同時《VALORANT》維持強勁增長，不過於《王者榮耀》及《和平精英》的貢獻減少，部分被近期推出的遊戲如《無畏契約》及《命運方舟》貢獻所抵銷。國際市場遊戲期內收入增長1%至139億元；本土市場遊戲收入為270億元，按年跌3%；社交網絡收入下降2%至282億元。
此外，去年第四季網絡廣告業務收入共錄得298億元，按年增21%，主要受惠於視頻號的廣告需求以及廣告平台的持續升級，汽車之外的所有行業的廣告開支同比增長，其中互聯網服務、大健康及消費品行業的增長尤為顯著。
集團金融科技及企業服務上季收入544億元，按年增15%，金融科技服務收入維持雙位數同比增長，主要受惠於商業支付活動增加以及理財服務及消費貸款服務增長。
騰訊今日績前股價有支持，收市報288.8元，升1.33%。
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