moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

煤氣2023年度賺60.7億 派末期息每股0.23元按年持平

中華煤氣（0003）公布2023年底止全年度業績，期內股東應佔溢利為60.7億元，按年增長16%。未計入應佔中環國際金融中心重估增值，稅後溢利亦達55.7億元，按年增長5%。每股派末期息0.23元，按年持平。

集團指，年內投資約102億元於生產設施、管道、廠房和其他固定資產，以拓展及配合本港和內地各項現有及新增業務的持續發展。在港煤氣業務方面，整體售氣量約為271.25億兆焦耳（等值天然氣約8億立方米），較2022年度微降1%。截至2023年底，客戶數目達201.96萬戶，按年增加24574戶，上升1%。去年2月全面通關帶動訪港旅客人次上升，餐飲業和酒店業用氣市場因而受惠，本港工商業煤氣銷售量較上年度增長9.3%。惟因受氣候暖化影響，全年氣溫高於正常值，其中6月至8月的平均更出現歷史高溫，加上北上消費潮流，住宅煤氣銷售量因而受到影響。

在內地方面，煤氣在去年錄得總售氣量約為347 億立方米，較上年度增長8%，燃氣客戶則增加至約4019 萬戶，增長7.8%。連同附屬公司港華智慧能源（1083）在內，集團在內地的城市燃氣項目總數共320個，較2022年增加5個。其可再生能源業務期內亦取得佳績，於年內實現盈利。港華智慧能源於年內則錄得股東應佔溢利15.75億元人民幣，按年大上升63.2%。

 

其他報道

全日沽空金額減1% 盈富沽空增25%

議息前 恒指收市升13點 科指升0.65% 成交近1個月低 北水逾3年最長連入

許正宇：政府是否將資產以REITs上市需仔細研究

《am730》賣盤「撻Q」 收購方代表：寫錯支票日子 會努力推進收購

匯豐調查：港72%中小企準備好於未來12個月迎接新興科技

美國政府擬將與華為相關半導體公司列入黑名單

內地1月青年失業率14.6% 2月上升至15.3%

滬指以近日中高位收市 連續第3日成交額突破萬億人幣