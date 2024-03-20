集團指，年內投資約102億元於生產設施、管道、廠房和其他固定資產，以拓展及配合本港和內地各項現有及新增業務的持續發展。在港煤氣業務方面，整體售氣量約為271.25億兆焦耳（等值天然氣約8億立方米），較2022年度微降1%。截至2023年底，客戶數目達201.96萬戶，按年增加24574戶，上升1%。去年2月全面通關帶動訪港旅客人次上升，餐飲業和酒店業用氣市場因而受惠，本港工商業煤氣銷售量較上年度增長9.3%。惟因受氣候暖化影響，全年氣溫高於正常值，其中6月至8月的平均更出現歷史高溫，加上北上消費潮流，住宅煤氣銷售量因而受到影響。

在內地方面，煤氣在去年錄得總售氣量約為347 億立方米，較上年度增長8%，燃氣客戶則增加至約4019 萬戶，增長7.8%。連同附屬公司港華智慧能源（1083）在內，集團在內地的城市燃氣項目總數共320個，較2022年增加5個。其可再生能源業務期內亦取得佳績，於年內實現盈利。港華智慧能源於年內則錄得股東應佔溢利15.75億元人民幣，按年大上升63.2%。

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