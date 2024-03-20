嘉里建設（0683）公布，2023年核心純利按年跌22%至25.18億元，全年則多賺18%至32.43億元，每股盈利為2.23元，每股派末期息0.95元，按年持平。
集團去年收入按年跌10%至130.9億元，主要因物業銷售收入按年跌26%至63.49億元，物業租賃及其他收入則持年持平，達49.86億元，酒店營運則按年升66%至17.55億元，集團指酒店業務表現明顯改善，並已回復至接近2019年疫情前90%的業績水平。
集團指，通過執行去槓桿計劃及審慎的財務管理，截至去年底的負債比率為34.1%，按年升0.5個百分點，現金及銀行存款共138.45億元及借貸淨額412.86億元 。
去年合約銷售額合共140.71億元，按年升162.8%，主要受到內地上海浦東薈萃庭、杭州馥源庭以及香港緹山三個住宅項目售罄所帶動。
去年集團收購兩塊土地組合，當中包括去年2月香港投得一幅位於荃灣的住宅地皮，樓面面積約31.4萬平方呎。內地則在去年6月投得上海黃浦區金陵路地皮，該土地經合純一了集團相鄰的十幅地皮權益，將提供合共506萬平方呎樓面面積，以打造優質商業和住宅項目。這兩個新增項目使嘉里建設總土地儲備達到樓面面積5,090萬平方呎，為集團未來六年的項目發展提供充足供應。
截至去年底，待售發展物業的應佔總樓面面積為1,081萬平方呎。
截至去年底，不包括人民幣銀行貸款的總外幣貸款相等於14.39億元；人民幣銀行貸款則相等於121.81億元。故此，截至去年底，非人民幣之外幣貸款總額及人民幣銀行貸款分別各佔集團總借貸551.31億港元的約3%及22%。
集團為對沖外幣借貸的外匯風險，已分別為於香港提取之銀行貸款安排交叉貨幣掉期合約共20.40億人民幣、80億日圓及約 1.87 億澳元。餘下90.75億人民幣銀行貸款用於內地項目，集團致力透過維持人民幣外部貸款在適當的水平以建立自然對沖。
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