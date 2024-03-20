老虎國際（美：TIGR）公布截至2023年底止第四季及全年未經審計財務數據。當中第四季營收為6998萬美元；全年營收達2.7億美元，按年增長20.9%。受美元貶值帶來超過700萬美元的非現金匯兌損失影響，季內歸屬於母公司的non-GAAP淨利潤為106萬美元；全年non-GAAP淨利潤達4271萬美元，按年增長約3.4倍。
老虎國際在第四季全球開戶客戶新增4.8萬，按季增長65.9%；總數達219.6萬，按年增長9.3%。季內入金客戶新增3.9萬，按季增長58.6%，按年增長42.8%；入金客戶總數達90.5萬，按年增長15.8%。去年全年新增12.3萬入金客戶，基本都來自中國內地市場以外客戶，年度入金目標超額完成；有資產客戶留存率持續維持98%高水平。期內公司錄得總交易額818億美元，其中股票交易規模為197億美元，期權與期貨合約交易約804萬份。國際化發展快速，在存量總資產中，有超過四分之三來自新加坡、澳新、美國等市場客戶。
老虎國際創始人及行政總裁巫天華表示，過去一年，老虎國際化成效顯著，全球客戶總資產按年翻倍創歷史新高，其中來自香港及內地市場以外的客戶資產，佔現有客戶總資產的四分之三以上；集團收入方面，一大半貢獻來自新加坡、澳新、美國等市場客戶。新加坡作為集團總部的地位進一步突顯：無論是分季度還是全年，來自新加坡的新增入金客戶比例均為最高。
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