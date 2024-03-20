季內App平均日活躍用戶和平均月活躍用戶分別達到3.825億和7.004億，分別按年增長4.5%和9.4%，每位日活躍用戶日均使用時長24.5分鐘。季內集團的線上營銷服務收入按年增長20.6%至182億元，創單季新高，主要受惠行業精細化運營、智能營銷投放產品升級和算法的持續優化，上季活躍營銷客戶數量按年增長超160%。

全年計，集團總收入增20.5%至1135億元，利潤63.9億元，前年虧損136.89億元，經調整利潤102.71億元，前一年經調整虧損57.51億元。

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