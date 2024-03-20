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舜宇去年純利降54% 派息削56%

舜宇光學（2382）公布去年業績，純利按年下跌54.3%至10.99億元（人民幣，下同），每股末期息派0.219港元，較去年少派56.2%。去年舜宇淨利率按年跌3.9個百分點至3.6%，公司指是受內地經濟的緩慢復蘇，及全球經濟的不確定性等因素影響，全球智能手機市場需求持續疲弱、行業競爭激烈以及智能手機攝像頭持續呈現降規降配趨勢，導致手機鏡頭及手機攝像模組的平均售價及毛利率壓力加大。

去年舜宇收入按年下跌4.6%至316.81億元，毛利為45.9億元，較去年下降約30.5%，毛利率按年跌5.4個百分點至約14.5%。貢獻公司利潤最多的光學零件，去年分部溢利按年跌42.85%至12.12億元，雖然收入略增0.9%至95.55億元，惟毛利率下降5個百分點至28.4%。

另外，光電產品事業去年分部溢利按年跌55.03%至4.36億元，毛利率下跌5.2個百分點至5.5%，收入亦按年降7.4%至215.99億元，光學儀器分部溢利按年跌6.89%至1.07億元，毛利率跌0.8個百分點至41.2%，收入增30.5%至5.27億元。

展望明年，舜宇表示仍將面臨全球經濟復蘇曲折、消費需求不足、供應鏈重塑及

市場競爭加劇等多重挑戰，錯綜複雜的背景預示著全球經濟仍將充滿不確定性，不過新能源及人工智能等具有高技術含量、高附加值和集約資源等特點的新興技術及產業，為經濟發展提供了新的增長點，智能化亦對各行各業的不斷滲透也對光電產業提出新的需求，並催生新發展機會。