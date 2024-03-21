moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美聯儲維持預測今年減息3次

美聯儲凌晨公布議息聲明，一如預期宣布利率按兵不動，將聯邦基金利率目標區間維持在介乎5.25厘至5.5厘的22年高位不變。

最新公布的利率點陣圖顯示，美聯儲官員將2024年底前的利率中位數預測，維持在4.6厘不變，預期今年底前仍將減息3次。

不過美聯儲官員將明年底前的利率中位數預測，由此前預期的3.6厘，上調至3.9厘。至於2026年底前的利率中位數預測，亦由此前預期的2.9厘，上調至3.1厘，預示明、後兩年的減息次數比此前預期少，且長遠利率中位數預測，亦由2.5厘上調至2.6厘。

美聯儲官員又大幅上調了美國經濟增長預測，將今年GDP升幅中位數預測，由1.4%上調至2.1%，明、後兩年的GDP升幅中位數預測，亦分別上調至2%。

議息聲明重申，經濟活動以「穩固步伐」擴張，就業職位增長仍保持強勁，而失業率繼續在較低水平，通脹雖在過去一年回落，但仍處於高位。

此前公布美聯儲重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在1月按月升0.4%，是接近1年最大升幅，反映美國經濟在加息環境下的韌性。美國2月非農就業職位增長27.5萬個，遠超預期。

美聯儲重申，在考慮調整利率政策時，將審慎評估最新數據、不斷變化的前景及風險平衡，在美聯儲對通脹持續邁向2%目標更有信心之前，不宜降低政策利率的目標範圍。

 