最新公布的利率點陣圖顯示，美聯儲官員將2024年底前的利率中位數預測，維持在4.6厘不變，預期今年底前仍將減息3次。

不過美聯儲官員將明年底前的利率中位數預測，由此前預期的3.6厘，上調至3.9厘。至於2026年底前的利率中位數預測，亦由此前預期的2.9厘，上調至3.1厘，預示明、後兩年的減息次數比此前預期少，且長遠利率中位數預測，亦由2.5厘上調至2.6厘。

美聯儲官員又大幅上調了美國經濟增長預測，將今年GDP升幅中位數預測，由1.4%上調至2.1%，明、後兩年的GDP升幅中位數預測，亦分別上調至2%。

議息聲明重申，經濟活動以「穩固步伐」擴張，就業職位增長仍保持強勁，而失業率繼續在較低水平，通脹雖在過去一年回落，但仍處於高位。

此前公布美聯儲重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在1月按月升0.4%，是接近1年最大升幅，反映美國經濟在加息環境下的韌性。美國2月非農就業職位增長27.5萬個，遠超預期。

美聯儲重申，在考慮調整利率政策時，將審慎評估最新數據、不斷變化的前景及風險平衡，在美聯儲對通脹持續邁向2%目標更有信心之前，不宜降低政策利率的目標範圍。