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美股創新高 道指升401點 金價創新高 金龍指數結束四連跌

美債息回落，債息倒掛個別發展，金龍指數結束四連跌，美股三大指數齊創收市價計新高，道指標指同時創即市紀錄新高。聯儲局維持對今年減息三次的預估不變，鮑威爾暗示可能很快會放慢縮表速度，金價曾升最多1.58%，高見2220.89美元，創紀錄新高。美國司法部最快周四對蘋果提起反壟斷訴訟，指控該公司阻撓競爭對手使用iPhone硬體和軟件功能。

道瓊斯工業平均指數收漲401點，升幅1.03%，報39512點。標普500指數收漲46點，升幅0.9%，報5224點。納斯達克綜合指數收漲202點，或1.26%，報16369點。

高盛升2.01%，報396.47美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻51點，而雪佛龍，跌1.32%，報154.55元，拖低道指13點。

科技股方面，蘋果收市報178.67元，升1.47%，谷歌母公司Alphabet收市報148.74元，升1.16%，亞馬遜收市報178.15元，升1.27%，Facebook收市報505.52元，升1.87%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.01%，報505點。德國DAX指數收漲0.16%，報18015點；法國CAC 40指數跌0.49%，報8161點；英國富時100指數收跌0.02%，報7737點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.85%，報6349點。

美國2年期債息曾跌最多1.91%，是3月8日後最大跌幅，當日跌幅為2.15%。低見4.5938厘，是3月13日4.5798厘後最低。收市跌1.72%，報4.6023厘，是3月12日後收市新低，當日報4.5862厘。連跌2日，累計跌0.1296厘，對上一次連跌2日是3月6日。

美國10年期債息曾跌最多1.52%，是3月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.82%。低見4.2274厘，是3月14日4.184厘後最低。收市跌0.46%，報4.2728厘，是3月13日後收市新低，當日報4.1899厘。連跌2日，累計跌0.0514厘，對上一次連跌2日是3月6日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至32.753基點，是2月21日31.606基點後最窄。收市報33.163基點，是2月14日後收市最窄，當日報32.454基點。連續3日收窄，累計9.176基點，對上一次連升3日是2月28日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至117.925基點，是3月18日119.885基點後最闊。收市報113.126基點，是3月13日後收市最闊，當日報121.942基點。連續兩日擴闊，累計5.538基點，對上一次連續兩日是3月6日。

金龍指數曾升最多1.86%，是3月13日後最大升幅，當日升幅為2.35%。高見6349.87點，是3月15日6380.5點後最高。收市報6349.26點，是3月13日後收市新高，當日報6516.02點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月11日。

道指曾升最多1.07%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為1.39%。高見39529.13點，創上市新高。收報39512.13點創收市價計新高。連升3日，累計升797.36點，對上一次連升3日是3月13日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月12日。

標指曾升最多0.92%，是3月18日後最大升幅，當日升幅為1.14%。高見5226.19點，創上市新高。收報5224.62元，升0.89%，創收市價計新高。連升3日，累計升107.53點，對上一次連升3日是2月23日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月12日。

納指曾升最多1.3%，是3月18日後最大升幅，當日升幅為1.72%。高見16377.44點，是3月8日16449.7點後最高。收報16369.41點，創收市價計新高。連升3日，累計升396.24點，對上一次連升3日是2月8日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月1日。

 

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