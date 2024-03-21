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港股ADR升200點 夜期高水173點 中移、長和、恒地、平保等業績

美股上升，港股ADR升200點或1.19%，報16938點，夜期升136點或0.82%，報16716點，夜期高水173點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.79%，折合報291.08元；阿里巴巴（9988）升1.81%，折合報72.54元；美團（3690）升1.53%，折合報90.16元；匯控（0005）升2.54%，折合報61.11元；建行（0939）升0.27%，折合報4.73元。

道期現升0.167%；標期現升0.26%；納期現升0.49%。日本東證指數現升1.31%；韓國KOSPI指數現升1.36%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.45%。

VIX指數隔晚跌5.64%或0.78點，報13.04點。

紐油現升0.52%或0.43美元，報81.7美元；布油現升0.54%或0.46美元，報86.42美元；金價現升0.39%或8.6美元，報2194.99美元；LME 銅期貨隔晚跌0.54%或48.5美元，報8928美元。比特幣現升1.04%或698.22美元，報67776.76美元；美國10年期債息現升0.13%或0.0059厘，報4.2787厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中移動（0941）、長和（0001）、長實集團（1113）、中海油（0883）、恒地（0012）、恒基發展（0097）、恒安（1044）、東方海外（0316）、中國平安（2318）、瑞聲（2018）、中信銀行（0998）、中國建築國際（3311）、高偉電子（1415）、ESR（1821）、美高梅中國（2282）、永利澳門（1128）等。

米高集團（9879）上市，定價4.08元。

太興集團（6811）2023年度扭虧賺9380萬，派末期連特別息每股7仙。

佳源國際（2768）獲1億元貸款用作重組相關開支。

舜宇（2382）去年純利降54%，派息削56%。

富豪國際（0078）料去年虧損擴大至近18億，因利率急升致融資成本大增。

嘉里建設（0683）去年核心盈利跌22%，末期息維持0.95元。嘉里建設：今年冀推出更多單位，加快資金回籠助減債。

稻香（0573）盈喜，料去年轉賺最多8000萬元。

東瀛遊（6882）去年轉賺7166萬不派息，旅行團收益升近10倍。

煤氣（0003）2023年度賺60.7億，派末期息每股0.23元按年持平。煤氣：在港有加價壓力，未有能力送紅股。

路勁（1098）去年虧損擴大至39.6億，港縱全面「撤辣」買地仍更審慎。

騰訊（0700）上季經調整純利426.81億人幣勝預期，末期息3.4元。騰訊：今年回購規模料翻倍至1000億元。劉熾平：騰訊股價被低估，回購最有利股東，料內地遊戲業務次季重拾增長。

保誠（2378）華康堯：內地訪港旅客的客戶支出去年見明顯增長。

京東健康（6618）去年多賺4.6倍至21億人幣。

雨潤食品（1068）料年內虧損擴大至2.01億元。

金山軟件（3888）去年轉賺4.8億人幣，末期息增至14港仙。

中移動（0941）上月流失51萬客，5G客戶數達8億。

電能（0006）去年多賺6.3%，末期息2.04元。

長建（1038）去年多賺3.6%至80.27億，末期息多派1.1%，全年股息連續27年增加。

Schroders減持新秀麗（1910）至5%以下。

軟銀再減持商湯（0020）

快手（1024）上季扭虧，經調整純利近44億人幣。

中電信（0728）2月5G套餐淨增用戶232萬。

 

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