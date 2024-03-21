恒指今早高開219點或1.33%，報16762點，大市成交金額24億元；國指今早高開68點或1.19%，報5872點。恒生科技指數開市報3609點，升1.64%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為12.27%，下跌為2.98%，無升跌為84.74%。