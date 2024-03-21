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恒指高開219點 科指升1.6% 紫金、金軟升4% 米高上市升7%

恒指今早高開219點或1.33%，報16762點，大市成交金額24億元；國指今早高開68點或1.19%，報5872點。恒生科技指數開市報3609點，升1.64%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為12.27%，下跌為2.98%，無升跌為84.74%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。華潤電力（0836）、中升（0881）、恒地（0012）拖累大市。

藍籌73隻升，2隻下跌，7隻無升跌。紫金礦業（2899）升4.07%，報15.86元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌0.6%，報13.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，2隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報24.55元，升4.25%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報37.9元，跌6.54%。

恒指升穿10天線(16737.16點)、20天線(16629.36點)、100天線(16602.6點)。科指續高於10天線(3560.55點)、20天線(3490.92點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中移動（0941）開市報66.3元，升0.38%。長和（0001）開市報40.25元，升0.88%。長實集團（1113）開市報36.3元，升1.4%。中海油（0883）開市報18.14元，升0.33%。恒地（0012）開市報22元，無升跌。恒基發展（0097）無成交，報0.123元。恒安（1044）開市報26.3元，升2.14%。東方海外（0316）開市報120.9元，升1.43%。中國平安（2318）開市報34.85元，無升跌。瑞聲（2018）開市報22.45元，升0.45%。中信銀行（0998）開市報4.18元，升0.48%。中國建築國際（3311）無成交，報8.71元。高偉電子（1415）開市報18.38元，升2.8%。ESR（1821）開市報8.88元，升1.72%。美高梅中國（2282）無成交，報11.7元。永利澳門（1128）無成交，報6.78元。

米高集團（9879）上市，定價4.08元。開市報4.38元，升7.35%。

太興集團（6811）2023年度扭虧賺9380萬，派末期連特別息每股7仙。開市報0.94元，升1.08%。

佳源國際（2768）獲1億元貸款用作重組相關開支。停牌。

舜宇（2382）去年純利降54%，派息削56%。開市報55元，升1.95%。

富豪國際（0078）料去年虧損擴大至近18億，因利率急升致融資成本大增。無成交，報2.54元。

嘉里建設（0683）去年核心盈利跌22%，末期息維持0.95元。嘉里建設：今年冀推出更多單位，加快資金回籠助減債。開市報14元，升3.4%。

稻香（0573）盈喜，料去年轉賺最多8000萬元。開市報0.76元，升2.7%。

東瀛遊（6882）去年轉賺7166萬不派息，旅行團收益升近10倍。無成交，報0.72元。

煤氣（0003）2023年度賺60.7億，派末期息每股0.23元按年持平。煤氣：在港有加價壓力，未有能力送紅股。開市報6.02元，升0.67%。

路勁（1098）去年虧損擴大至39.6億，港縱全面「撤辣」買地仍更審慎。開市報1.31元，跌1.5%。

騰訊（0700）上季經調整純利426.81億人幣勝預期，末期息3.4元。騰訊：今年回購規模料翻倍至1000億元。劉熾平：騰訊股價被低估，回購最有利股東，料內地遊戲業務次季重拾增長。開市報295.2元，升2.22%。

保誠（2378）華康堯：內地訪港旅客的客戶支出去年見明顯增長。開市報78元，跌0.26%。

京東健康（6618）去年多賺4.6倍至21億人幣。開市報33元，升2.96%。

雨潤食品（1068）料年內虧損擴大至2.01億元。無成交，報0.171元。

金山軟件（3888）去年轉賺4.8億人幣，末期息增至14港仙。開市報24.55元，升4.25%。

中移動（0941）上月流失51萬客，5G客戶數達8億。開市報66.3元，升0.38%。

電能（0006）去年多賺6.3%，末期息2.04元。開市報46.4元，升1.31%。

長建（1038）去年多賺3.6%至80.27億，末期息多派1.1%，全年股息連續27年增加。開市報45.85元，升0.77%。

Schroders減持新秀麗（1910）至5%以下。開市報31.25元，跌0.64%。

軟銀再減持商湯（0020）。開市報0.84元，升2.44%。

快手（1024）上季扭虧，經調整純利近44億人幣。開市報53.45元，升2.3%。

中電信（0728）2月5G套餐淨增用戶232萬。開市報4元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，中國黃金國際（2099）創上市新高，見49.95元，開市報49.95元，升5.94%；價值黃金（3081）創上市新高，見52.46元，開市報52.46元，升2.34%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1592.5元，開市報1592.5元，升1.92%；上美股份（2145）創上市新高，見49.6元，開市報49.6元，升1.22%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1592.5元，開市報1592.5元，升1.92%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見47.8元，開市報47.8元，升1.19%；知行汽車（1274）創上市新高，見73.65元，開市報73.65元，升0.41%；中國外運（0598）創52周高，見3.61元，開市報3.61元，升1.12%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報25.85元；維達國際（3331）創52周高，見23.5元，開市報23.5元，無升跌；哈爾濱銀行（6138）創52周高，見0.3元，開市報0.3元，升5.26%；民富國際股權（8578）無成交，報0.01元。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括荃信生物－Ｂ（2509）低見24.35元，開市報24.35元，跌0.61%。

異動股

上升異動股，包括，中國大冶有色金屬（0661）開市報0.082元，升13.89%；大成糖業（3889）開市報0.09元，升12.5%；生活概念（8056）開市報0.028元，升12%；彩生活（1778）開市報0.238元，升10.7%；博雅互動（0434）開市報2.1元，升10.53%；信懇智能（1967）開市報0.325元，升10.17%；星盛商業（6668）開市報1.34元，升8.94%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報26.9元，升8.21%；康基醫療（9997）開市報7.97元，升7.41%；米高集團（9879）開市報4.38元，升7.35%。

下跌異動股，包括，米技國際控股（1715）開市報0.027元，跌12.9%；愛帝宮（0286）開市報0.061元，跌10.29%；中證國際（0943）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；BOSSINI INT'L（0592）開市報0.13元，跌7.8%；易點雲（2416）開市報3.8元，跌7.09%；小鵬（9868）開市報37.9元，跌6.54%；正道集團（1188）開市報0.017元，跌5.56%。

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