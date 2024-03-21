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港元拆息全線向上 1個月HIBOR創近兩個月高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升8.77點子至4.68774%，是1月23日後最高，當日報4.75363%。對上一次連升4日是2023年11月22日，當日拆息報5.3472%。

港元現報7.8209元升值19點子，曾貶值最多8點子，報7.8236元，亦曾升值最多21點子，報7.8207元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升18.3點子至4.41536%，是2月29日後最高；1星期HIBOR升19.69點子至4.43827%，是2月19日後最高；2星期HIBOR升9.29點子至4.73613%，是1月9日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.52點子至4.71143%，是1月24日後最高；6個月期HIBOR升0.14點子至4.73095%，是3月13日後最高；12個月期HIBOR升0.04點子至4.86512%，是1月10日後最高。

美元指數現報103.212貶值0.177點或0.17%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44312%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8698%，終止單日擴闊，利差是2024年2月19日後最窄，當日差距為-0.8586%。

對上一次終止單日擴闊，是2024年3月14日，當日利差報-0.928%。

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