對於樓市影響，劉健恒認為P息下調幅度較少，對降低按揭利率成本在今年較少，不過減息周期開始，預期利率未來進一步下調，會對樓市會有更多的支持，加上近期撤辣改善氣氛，今年樓交料交易維持在不錯水平。至於樓價是否大升則言之過早，他指按揭下降幅度並不大，而且也要等待現有貨源消化。

渣打預期，今年3個月港元拆息降至4厘，1個月港元拆息降至3.8厘，劉健恒指拆息較影響企業貸款成本，若今年下調0.7厘的幅度不少，有利企業融資振提營商信心，幫助香港經濟溫和復蘇。美息下調亦有助資金從美國釋放至香港在內的亞洲市場，提升市場表現和亞洲區投資信心。昨日聯儲局會議穩固今年美國減息3次的預期，他指市場預期6月至7月才開始減息，近期加速下跌的機會不大，料至5月開始減息前夕將在現水平橫行。

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