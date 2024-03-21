美國聯儲局公布最新利率點陣圖，維持對今年減息0.75厘的預期。渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，對於該行維持美國今年減息1厘的預測，較大機會在6月開始減息。至於最優惠利率（P），劉健恒指渣打未作正式預測，不過他認為，過去P息上調時間和幅度未有跟足美息，因此合理預期P息下調也不會跟足美息，今年有機會跟一至兩次美息下調，每次減幅為美息一半，即今年或減0.125厘或0.25厘。
對於樓市影響，劉健恒認為P息下調幅度較少，對降低按揭利率成本在今年較少，不過減息周期開始，預期利率未來進一步下調，會對樓市會有更多的支持，加上近期撤辣改善氣氛，今年樓交料交易維持在不錯水平。至於樓價是否大升則言之過早，他指按揭下降幅度並不大，而且也要等待現有貨源消化。
渣打預期，今年3個月港元拆息降至4厘，1個月港元拆息降至3.8厘，劉健恒指拆息較影響企業貸款成本，若今年下調0.7厘的幅度不少，有利企業融資振提營商信心，幫助香港經濟溫和復蘇。美息下調亦有助資金從美國釋放至香港在內的亞洲市場，提升市場表現和亞洲區投資信心。昨日聯儲局會議穩固今年美國減息3次的預期，他指市場預期6月至7月才開始減息，近期加速下跌的機會不大，料至5月開始減息前夕將在現水平橫行。
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