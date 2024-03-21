聯儲局維持息口、年內三次減息不變，亞股普遍向上，A股逆市先升後跌，港股升幅跟隨收窄。美元、人民幣偏軟，港元則在拆息全線上升下偏強。金價新高，比特幣反覆向下。大市半日成交已達679億元，北水連續第26日淨買入，續創超過3年最長流入紀錄。