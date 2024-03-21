聯儲局維持息口、年內三次減息不變，亞股普遍向上，A股逆市先升後跌，港股升幅跟隨收窄。美元、人民幣偏軟，港元則在拆息全線上升下偏強。金價新高，比特幣反覆向下。大市半日成交已達679億元，北水連續第26日淨買入，續創超過3年最長流入紀錄。
恒指今早高開219點，高位升430點，低位升219點，高低波幅211點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為30.43%，下跌為22.47%，無升跌為47.09%。
恒指半日升289點或1.75%，報16832點，大市成交金額679億元；國指升90點或1.56%，報5894點。恒生科技指數收報3581點，升0.84%。
藍籌股成交金額322.71億元，佔大市成交47.52%；科指成份股成交金額192.21億元，佔大市成交28.3%；國指成份股成交金額285.93億元，佔大市成交42.11%。
24隻雙櫃台股，總成交0.49億元人民幣，相當於約0.53億港元，佔大市成交的0.08%。
窩輪及牛熊證成交金額減少4.4%，至66.46億元，佔大市成交9.78%。牛熊證成交金額33.01億元，增加14.07%；窩輪成交金額33.45億元，減少17.57%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。理想汽車（2015）、舜宇（2382）、百度 （9888）拖累大市。
藍籌71隻升，10隻下跌，1隻無升跌。龍湖（0960）升5.96%，收報10.66元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌11.4%，收報47.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股17隻升，13隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報13.22元，升7.48%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報47.8元，跌11.4%。
恒指升穿10天線(16744.13點)、20天線(16632.84點)。科指升穿10天線(3557.71點)、20天線(3489.5點)。
北水南下合計淨流入26.85億元，較上日減少58.03%，連續第26日流入，累計流入936.17億元，對上一次連續26日淨流入是2021年1月27日。南水北上合計淨流出41.18億元人民幣，終止單日流入。
阿里減持小鵬（9868）小鵬曾挫8%。收報37.8元，跌6.78%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中移動（0941）收報66.6元，升0.83%。長和（0001）收報40.35元，升1.13%。長實集團（1113）收報36.75元，升2.65%。中海油（0883）創52周高，見18.5元，收報18.28元，升1.11%。恒地（0012）收報22.95元，升4.32%。恒基發展（0097）收報0.123元，無升跌。恒安（1044）收報26.1元，升1.36%。東方海外（0316）收報120.4元，升1.01%。中國平安（2318）收報35.35元，升1.43%。瑞聲（2018）收報22元，跌1.57%。中信銀行（0998）收報4.21元，升1.2%。中國建築國際（3311）收報8.8元，升1.03%。高偉電子（1415）收報17.98元，升0.56%。ESR（1821）收報8.88元，升1.72%。美高梅中國（2282）收報11.98元，升2.39%。永利澳門（1128）收報6.92元，升2.06%。
米高集團（9879）上市，定價4.08元。收報4.25元，升4.17%。
太興集團（6811）2023年度扭虧賺9380萬，派末期連特別息每股7仙。收報0.92元，跌1.08%。
佳源國際（2768）獲1億元貸款用作重組相關開支。停牌。
舜宇（2382）去年純利降54%，派息削56%。收報47.8元，跌11.4%。
富豪國際（0078）料去年虧損擴大至近18億，因利率急升致融資成本大增。收報2.66元，升4.72%。
嘉里建設（0683）去年核心盈利跌22%，末期息維持0.95元。嘉里建設：今年冀推出更多單位，加快資金回籠助減債。收報14.48元，升6.94%。
稻香（0573）盈喜，料去年轉賺最多8000萬元。收報0.73元，跌1.35%。
東瀛遊（6882）去年轉賺7166萬不派息，旅行團收益升近10倍。收報0.65元，跌9.72%。
煤氣（0003）2023年度賺60.7億，派末期息每股0.23元按年持平。煤氣：在港有加價壓力，未有能力送紅股。收報6.17元，升3.18%。
路勁（1098）去年虧損擴大至39.6億，港縱全面「撤辣」買地仍更審慎。收報1.27元，跌4.51%。
騰訊（0700）上季經調整純利426.81億人幣勝預期，末期息3.4元。騰訊：今年回購規模料翻倍至1000億元。劉熾平：騰訊股價被低估，回購最有利股東，料內地遊戲業務次季重拾增長。收報291.8元，升1.04%。
保誠（2378）華康堯：內地訪港旅客的客戶支出去年見明顯增長。見52周低74.6元，收報75.1元，跌3.96%。
京東健康（6618）去年多賺4.6倍至21億人幣。收報32元，跌0.16%。
雨潤食品（1068）料年內虧損擴大至2.01億元。收報0.165元，跌3.51%。
金山軟件（3888）去年轉賺4.8億人幣，末期息增至14港仙。收報24.5元，升4.03%。
中移動（0941）上月流失51萬客，5G客戶數達8億。收報66.6元，升0.83%。
電能（0006）去年多賺6.3%，末期息2.04元。收報47.1元，升2.84%。
長建（1038）去年多賺3.6%至80.27億，末期息多派1.1%，全年股息連續27年增加。收報46.1元，升1.32%。
Schroders減持新秀麗（1910）至5%以下。收報31元，跌1.43%。
軟銀再減持商湯（0020）。收報0.85元，升3.66%。
快手（1024）上季扭虧，經調整純利近44億人幣。收報51.6元，跌1.24%。
中電信（0728）2月5G套餐淨增用戶232萬。收報4.06元，升1.5%。
破頂股包括，中國黃金國際（2099）創上市新高，見50.45元，收報48.7元，升3.29%；價值黃金（3081）創上市新高，見52.46元，收報52.38元，升2.18%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1597.5元，收報1595元，升2.08%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見47.2元，收報46.6元，升4.95%；上美股份（2145）創上市新高，見49.7元，收報47.6元，跌2.86%；康耐特光學（2276）創上市新高，見8.66元，收報8.47元，升1.32%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見7.34元，收報7.04元，升6.18%；力天影業（9958）創上市新高，見4.53元，收報4.43元，升5.73%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見17元，收報16.92元，升1.44%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見350.1元，收報349.6元，升2.01%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8743.65元，收報8743.1元，跌0%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1202元，收報1202元，升1.91%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見13.92元，收報13.89元，升3.66%；華夏納指（3086）創上市新高，見37.38元，收報37.38元，升1.96%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見80.18元，收報80.18元，升1.6%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見20.96元，收報20.88元，升0.38%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見28.32元，收報28.32元，升9.77%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1118.4元，收報1118.4元，升0.03%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見44.64元，收報44.64元，升2.01%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見47.8元，收報47.8元，升1.19%；知行汽車（1274）創上市新高，見76.1元，收報74.2元，升1.16%；中電華大科技（0085）創52周高，見1.88元，收報1.81元，升1.12%；靈寶黃金（3330）創52周高，見2.84元，收報2.64元，升1.54%；中國外運（0598）創52周高，見3.68元，收報3.66元，升2.52%。
破頂指數成份股包括，同程旅行（0780）創52周高，見19.96元，收報19.4元，跌0.41%；中石油（0857）創52周高，見6.68元，收報6.63元，升3.11%；中海油（0883）創52周高，見18.5元，收報18.28元，升1.11%；創科實業（0669）創52周高，見105.3元，收報103.5元，升2.17%；紫金礦業（2899）創52周高，見16元，收報15.66元，升2.76%。
21隻股份創上市新低，其中十隻包括，當代置業（1107）低見0.023元，收報0.026元，升4%；首創鉅大（1329）低見0.45元，收報0.47元，跌7.84%；中梁（2772）低見0.211元，收報0.215元，升0.47%；海螺環保（0587）低見1.01元，收報1.01元，跌1.94%；雲南建投混凝土（1847）低見0.345元，收報0.35元，跌16.67%；同方友友（1868）低見0.4元，收報0.4元，跌2.44%；貝康醫療－Ｂ（2170）低見1.84元，收報1.94元，跌5.83%；力勤資源（2245）低見5元，收報5.68元，升1.07%；高視醫療（2407）低見18.36元，收報21.1元，升11.17%；中梁控股（2772）低見0.211元，收報0.215元，升0.47%。
24隻股份創52周低，其中十隻包括，金輝（0137）低見0.56元，收報0.61元，跌7.58%；東勝旅遊（0265）低見0.026元，收報0.026元，跌10.34%；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.075元，收報0.077元，無升跌；震雄集團（0057）低見1.27元，收報1.3元，升0.78%；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌；大生地產（0089）低見2.12元，收報2.46元，升8.37%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.98元，收報1.05元，跌7.08%；金輝集團（0137）低見0.56元，收報0.61元，跌7.58%；麗新國際（0191）低見0.62元，收報0.62元，跌4.62%；和記電訊香港（0215）低見1.02元，收報1.02元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，大中華控股（0021）收報0.113元，升48.68%；世紀聯合控股（1959）收報0.235元，升31.28%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）收報10.04元，升26.77%；實德環球（0487）收報0.1元，升26.58%；榮暉控股（8213）創52周高，見0.62元，收報0.62元，升24%；金泰豐國際控股（9689）收報0.69元，升23.21%；富譽控股（8269）收報0.047元，升20.51%；５１信用卡（2051）收報0.12元，升20%；米技國際控股（1715）收報0.037元，升19.35%；連成科技集團（8635）收報0.092元，升17.95%；康特隆（1912）收報0.054元，升17.39%。
下跌異動股，包括，宏海控股集團（8020）收報0.023元，跌20.69%；弘浩國際控股（8375）收報0.178元，跌19.82%；順風清潔能源（1165）收報0.019元，跌17.39%；雲南建投混凝土（1847）創上市新低，見0.345元，收報0.35元，跌16.67%；易點雲（2416）收報3.42元，跌16.38%；高維科技（2086）收報0.64元，跌15.79%；ＷＴ集團（8422）收報0.087元，跌15.53%；中國天弓控股（0428）收報0.11元，跌15.38%；中國育兒網絡（1736）收報0.072元，跌15.29%；萊蒙國際（3688）創上市新低，見0.405元，收報0.425元，跌15%。
其他報道
馬斯克：Neuralink下一個產品將是Blindsight
恒指高開219點 科指升1.6% 紫金、金軟升4% 米高上市升7%
Apollo Global擬以110億美元收購派拉蒙電影工作室
港股ADR升200點 夜期高水173點 中移、長和、恒地、平保等業績