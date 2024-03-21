期內，集團收入204.19億元，按年跌1%，其中聲學業務實現收入75億元，按年下降15.4%，下降的主要原因是2023年上半年全球智能手機市場需求恢復不及預期，儘管下半年需求復蘇，全年聲學產品 出貨量仍同比下滑。毛利率為28.4%，按年小幅提升0.3個百分點。

年內光學業務實現收入36.3億元，按年增長12.7%，毛利率為-13.0%，按年持平。電磁傳動及精密結構件業務增長13.3%至82.5億元；傳感器及半導體業務收入錄10.3億元，按年跌18.4%。

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