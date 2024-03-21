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國泰2月載客人次升61% 貨運需求3月底回升 第四季新增利雅得航線

國泰（0293）公布，2月客、貨運量數據。月內的客運需求持續強勁，農曆新年假期間的需求更尤為殷切。國泰航空於2月18日單日運作272客運航段，載客量突破7萬人次，兩者均創下自疫情以來單日最高記錄。

2月載客180.11萬人次，按年增加61.6%。月內收入乘客千米數按年上升50.3%。乘客運載率下跌3.8個百分點至82.4%，而可用座位千米數則按年增加57.3%。在2024年首兩個月，載客人次較去年同期增加63.9%，可用座位千米上升60.6%，而收入乘客千米數則上升53.4%。

2月運載10.73萬公噸貨物，按年增加3%。月內貨物收入噸千米數按年增加3.8%，運載率下跌7.5個百分點至59.2%，而可用貨物噸千米數則按年增加16.9%。在2024年首兩個月，載貨量較去年同期增加11.4%，可用貨物噸千米數增加17.6%，而貨物收入噸千米數則上升7.5%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，今年二月農曆新年假期，客運業務表現理想。來自香港、大灣區其他城市及內地的需求激增，當中短途航線的增幅顯著。另外，香港與內地之間客運需求殷切，內地航線的載客率於農曆新年期間達85%。日本於一月發生地震，前往當地的需求下滑，二月則錄得強勁反彈，當中又以香港出發的需求較為強勁。

劉凱詩表示，於月內恢復了印度真奈及斯里蘭卡科倫坡的航班服務，顧客對此反應熱烈。真奈航線除帶動往返香港與當地的人員往來外，亦便利顧客轉機往來美國；而科倫坡航線主要受惠於內地、日本和澳洲的穩定需求。

劉凱詩表示，貨運業務在2月受假期影響，貨運量較1月份減少7%。基於農曆新年前的貨運需求上升，假期影響仍較過往數年輕微，2月貨運量較2023年2月錄得3%按年增長。

劉凱詩表示，「整體而言，今年首兩個月貨運業務的表現符合預

期，總貨運量較去年同期有所上升」。

劉凱詩表示，「展望未來，預計市民出行需求於復活節假期前逐漸增長，特別是長途航線；而隨著不同的會展在香港舉行，商務顧客來港的需求亦會持續強勁。此外，『個人遊』計劃近日擴展至西安及青島，將有助刺激未來一段時間，尤其是5月份勞動節假期的訪港旅遊需求」。「貨運方面，預料隨著第一季即將結束，貨運需求將於3月下旬回升」。

劉凱詩表示，「國泰航空將於今年第四季開設全新客運航線，往來沙地阿拉伯首都及金融中心利雅得，詳情將於稍後時間公布」。

 

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