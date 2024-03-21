如扣除稅後營運匯兌虧 損，純利則按年上升約4.3%，主要反映木漿成本下跌及產品升級導致集團毛利率改善。

集團去年收入按年增5.1%至237.68億元，毛利率按年跌0.3個百分點至33.7%，當中下半年的整體毛利率甚至大幅改善至達36.5%﹔集團預期2024年收入將保持穩定，將審慎投放促銷資源及預期高端高毛利的產品持續錄得顯著增長，預期毛利率將持續提升。

去年銷售及行政費用按年升3.7%至50.69化億元，佔整體收入21.3%。集團截至去年底的現金及銀行存 款、長期銀行存款和有限制銀行存款約196.28億元﹔負債比率顯著改善至約69.8%，按年跌17.4個百分點。去年資本性開支為約18.44億元，，主要用於增加各生產基地的產能。

按分類業務計，去年衛生巾業務銷售收入按年升0.4%至61.78億元，佔集團整體收入約26.0%，毛利率為63.8%，按年跌3個百分點，預期2024年衛生巾業務銷售收入將保持穩定增長﹔在產品升級及高端化的推動下，預期2024年的毛利率將持續改善。

紙巾業務方面，去年銷售收入大幅上升約12.2%至137.48億元，佔集團整體收入約57.8%，毛利率21.7%，按年升1個百分點，集團預期紙巾業務的毛利率於2024年將 持續改善。濕紙巾業務方面，年內銷售收入為9.31億元，按年增10.5%，佔紙巾業務銷售比例為 約6.8%。

紙尿片業務去年銷售收入按年升約4.3%至12.54億元，佔整體收入約5.3%，毛利率為38.1%，按年增1.2個百分點，預期2024年紙尿褲業務的毛 利率將保持穩定。 其他收入及家居用品業務方面，則收入按年跌14%至25.87億元，家居用品業務收入為2.5億元，按年跌23.4%。國際業務發展方面，集團海外渠道全年收入為19.51億元。電商及新零售渠道銷售收入按年增長超過17.7%至超過71.6億元。

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