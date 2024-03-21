去年永嘉撇除已終止經營業務， 來自持續經營業務的年內虧損為2.625億元，去年出售「Champion」業務以終止虧損，出售事項已於2023年12月完成，連同出售「Champion」業務的虧損，錄得除稅後虧損1.2億元。

去年來自持續經營業務收入按年跌24.7%至30.74億元，毛利率按年跌3.7個百分點至16.4%。集團指，來自持續經營業務收入減少是由於各個市場的消費者需求下降導致存貨積壓，尤其是運動服市場，從而令到生產業務自2022年最後一季起接獲的客戶訂單減少所致。

毛利率下跌則由於生產業務接獲的客戶訂單大幅減少，導致產能使用率及經營效率下降；及儘管中國大陸市場的疫情相關管控措施已全部取消，惟高級時裝零售業務客戶需求的復甦情況未如預期強勁，因此需提供大折扣以刺激客戶消費。

按業務分類，去年運動服生產業務的收益按年減少35.1%至18.802億元，鑑於生產設施的低使用率所產生的潛在不利影響，集團已就若干生產設施計提減值虧損2340萬元。

高級功能戶外服裝生產業務的收益按年減少11.4%至5.857億元，主要源於所接獲的歐洲市場訂單減少，惟部分被溢利率較低的美國及中國大陸市場的訂單增加所抵銷。

高級時裝零售業務方面，持續經營業務收益按年增15.5%至6.077億元，集團鑑於零售店舖表現面對不利影響，已就若干零售店舖資產計提減值虧損1760萬元。

截至去年底，集團指財務及流動資金仍然穩健，現金及銀行結餘為2.095億元，按年跌43.45%，淨負債資產比率為18.4%，按年跌4.4個百分點。

集團指，預期經營活動將產生穩定的現金流入，連同充足的現金及銀行結餘以及隨時可供動用的銀行融資額度，集團有充裕的流動資金及財務資源，以應付由業績公告日期起計未來12個月的經營成本，以及履行其到期的財務責任。