moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

上海石化爭取扭虧及回購股份 毛利率按年持平在低於兩成水平

上海石化（0338）雖然近年處於虧損狀態，但是集團執行董事、副總經理及財務總監杜軍表示，2023年的毛利率約低於20%，料今年毛利率維持平穩。董事長萬濤強調，公司內部也將扭虧為盈、生產經營及改革視為重中之重，並力求爭取預期為好的經營業績。

雖然在業績虧損期間，董事會秘書劉剛表示，公司暫時無法分紅，但是他們已經分別於2022年及2023年分別回購H股2400萬股及逾1.1億股，共約1.35億股，並會將之常態化，他們會將投資者要求分紅的聲音向董事會反映。另國資委提出國企要做好市值管理，但是他認為，最終有待當局落實細節，集團會繼續做好安全生產、創效、減廢及做好業績，並通過回購實現市值管理。

杜軍續表示，儘管集團去年來自中東採購生產用原油佔比降近5個百分點至近70%，並自下半年開始採購，但是他們會依採購地、所需品種及性價比等因素去綜合考慮，因此亦會見到向美洲等地採購增加，作出動態管理。期內他們已將盈利較差的化工產品及老舊装置淘汰，改善經營情況。

儘管他們計劃在今年投入28.89億元人民幣資本開支，用於熱電機组清潔提效改造等多個項目，比去年的14.54億元人民幣開支近倍增，亦會繼續回購，但是他稱會通過自有資金及融資滿足資本開支所需。另以去年尾負債比率只有37%，處於業內低及可控水平，料今年尾負債率仍不高於40%。

其他報道

恒安國際去年多賺46% 末期息0.7元

國泰2月載客人次升61% 貨運需求3月底回升 第四季新增利雅得航線

【有片：埋身擊】澳元走勢好過紐元 投資者宜買澳元先

永嘉集團去年轉蝕3.8億元 稱前景充滿挑戰續不派息

半日沽空金額增35% 盈富沽空減9%

瑞聲科技去年少賺近一成 末期息跌17%至0.1元

前阿里主席兼CEO張勇將加盟晨壹基金

淘寶開售國產「空中的士」 減價40萬人幣後暫有12人落訂

恒指半日升289點 半日成交679億元 龍湖升5% 平醫升7% 舜宇跌11%

匯豐：最優惠利率維持5.875厘不變

渣打劉健恒：今年P息或減0.125至0.25厘 樓價能否大升仍言之過早

保利置業去年核心盈利升16% 末期息增73%至8.3仙

滬深三大指數半日低收 創板指失守1900點

屈臣氏任命區文慧為易賞錢董事總經理

馬斯克：Neuralink下一個產品將是Blindsight

金管局：高息環境或會維持一段時間

港元拆息全線向上 1個月HIBOR創近兩個月高

巴克萊擬裁員數百人

人行副行長：存款準備金率仍有下降空間

庫克談蘋果供應鏈：沒有比中國更重要的地方

阿里減持小鵬 小鵬曾挫8%

恒指高開219點 科指升1.6% 紫金、金軟升4% 米高上市升7%

Apollo Global擬以110億美元收購派拉蒙電影工作室

日本出口連續第三個月增長