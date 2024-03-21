雖然在業績虧損期間，董事會秘書劉剛表示，公司暫時無法分紅，但是他們已經分別於2022年及2023年分別回購H股2400萬股及逾1.1億股，共約1.35億股，並會將之常態化，他們會將投資者要求分紅的聲音向董事會反映。另國資委提出國企要做好市值管理，但是他認為，最終有待當局落實細節，集團會繼續做好安全生產、創效、減廢及做好業績，並通過回購實現市值管理。

杜軍續表示，儘管集團去年來自中東採購生產用原油佔比降近5個百分點至近70%，並自下半年開始採購，但是他們會依採購地、所需品種及性價比等因素去綜合考慮，因此亦會見到向美洲等地採購增加，作出動態管理。期內他們已將盈利較差的化工產品及老舊装置淘汰，改善經營情況。

儘管他們計劃在今年投入28.89億元人民幣資本開支，用於熱電機组清潔提效改造等多個項目，比去年的14.54億元人民幣開支近倍增，亦會繼續回購，但是他稱會通過自有資金及融資滿足資本開支所需。另以去年尾負債比率只有37%，處於業內低及可控水平，料今年尾負債率仍不高於40%。

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