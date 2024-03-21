《萊坊奢侈品投資指數》（KFLII）追蹤十種奢侈收藏品的價值變化，以藝術品表現最好，其價格在2023年上漲了11%。

根據藝術市場研究（AMR）的「All Art指數」，藝術品 為唯一在2023年實現兩位數增長的奢侈品，但所有增長都在上半年發生，其價格在下半年大幅下滑。當中，超當代藝術市場收縮的情況最顯著，顯示出年輕藝術家市場飽和，缺乏一些表現突出的藝術家。

珠寶（按年升8%）、手錶（按年升5%）、硬幣（按年升4%）和彩色鑽石（按年升2%）位列指數的五甲位置，而稀有威士忌（按年跌9%）則成為了指數中表現最差的奢侈品。

KFLII追蹤的手錶價格意外上漲了5%，在奢侈品中排名第三。手錶在2023年的拍賣銷售額達到4.88億英鎊。另外，高端獨立手製錶商如Philippe Dufour，Roger Smith的總價值達至4,200萬英鎊，比前一年增長40%。

稀有威士忌（按年跌9%）成為該指數中表現最差的奢侈品。Simpson Reserved的代表Andy Simpson指出，儘管表現最差的50瓶威士忌的總價值下跌26%，其餘50瓶威士忌的價格卻上漲了5%，而其中表現最好的20瓶威士忌的格價則增加了20%。

老爺車的表現僅次於威士忌，成為該指數中表現第二差的奢侈品類別，其價值在2023年下跌了6%。

香港的奢侈品資產格局與全球趨勢大致相似，同樣地藝術品和手錶成為最受客戶追捧的奢侈收藏品，對奢侈收藏品的熱愛為最大的動機。奢侈品投資佔香港客戶投資組合的19%，這個比例與全球平均水平相若。

萊坊董事及私募資產管理主管董荷斌表示，香港的藝術投資顯著增長，並在全球藝術市場的發展中扮演著舉足輕重的角色，這從香港巴塞爾藝術博覽會和其他國際性藝術拍賣會上的熱烈反響和強勁銷售就可見一斑。亞洲各地對藝術的興趣與日俱增，在香港越來越多的富裕人士將藝術品視為另類投資，預計2024年收藏家和投資者對藝術品的需求將繼續增長。

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