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恒指收市升320點 成交重上千億 北水第26日淨流入 銀行地產股上升

聯儲局維持息口及今年減息3次目標不變，環球股市普遍向上，美元弱，人民幣亦跟隨反覆偏軟，人行副行長稱有降準空間，A股逆市反覆向下，南水淨賣出逾60億元人民幣，兩日最多，本周累計亦轉為淨賣出。港股創逾一周最大升幅，收市最終連升兩日，成交金額亦增38%並重上千億，不過北水淨買入減少25%，連續26日淨流入，續創3年最長紀錄。美息不變，銀行股上升，匯控（0005）升2.18%，本地地產股亦上升，升幅最勁的是恒地（0012）收報23元，升4.55%。

恒指今早高開219點，高位升430點，低位升219點，高低波幅211點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為37.33%，下跌為26.78%，無升跌為35.88%。

恒指收市升320點或1.93%，報16863點，大市成交金額1180億元，較上日增加38.33%，是3月15日1390.86億元成交後最多；國指升101點或1.75%，報5905點。恒生科技指數收報3582點，升0.89%。

藍籌股成交金額604.12億元，佔大市成交51.19%；科指成份股成交金額330.36億元，佔大市成交27.99%；國指成份股成交金額515.61億元，佔大市成交43.69%。

24隻雙櫃台股，總成交0.76億元人民幣，相當於約0.82億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加10.48%，至76.82億元，佔大市成交6.5%。牛熊證成交金額38.78億元，增加34.01%；窩輪成交金額38.03億元，減少6.28%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。舜宇（2382）、李寧（2331）、百度 （9888）拖累大市。

藍籌74隻升，8隻下跌，0隻無升跌。宏橋（1378）升5.83%，收報7.62元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌13.16%，收報46.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報13.14元，升6.83%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報46.85元，跌13.16%。

恒指升穿10天線(16747.19點)，高於20天線(16634.38點)、50天線(16186.05點)、100天線(16603.61點)，但仍低於200天線(17578.08點)及250天線(18025.26點)。科指同樣高於10天線(3557.88點)、20天線(3489.58點)、50天線(3331.61點)、100天線(3579.61點)，及仍低於200天線(3808.57點)、250天線(3843.37點)。

北水南下合計淨流入47.72億元，較上日減少25.39%，連續第26日流入，累計流入957.05億元，對上一次連續26日淨流入是2021年1月27日。南水北上合計淨流出60.2億元人民幣，終止單日流入。

三大指數表現

恒指曾升最多2.6%，是3月12日後最大升幅，當日升幅為3.42%。高見16973.52點，是3月14日17209.82點後最高。收市報16863.1點，是3月14日後收市新高，當日報16961.66點。連升2日，累計升333.62點，對上一次連升2日是3月11日。

科指曾升最多2.69%，是3月12日後最大升幅，當日升幅為5.03%。高見3647.01點，是3月14日3692.29點後最高。收市報3582.9點，是3月18日後收市新高，當日報3594.22點。連升2日，累計升54.43點，對上一次連升2日是3月11日。第1日陰燭。

國指曾升最多2.66%，是3月12日後最大升幅，當日升幅為3.87%。高見5958.09點，是3月14日5999.2點後最高。收市報5905.27點，是3月14日後收市新高，當日報5906.88點。連升2日，累計升125.06點，對上一次連升2日是3月11日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月11日。

 

午後消息股表現

高盛予騰訊（0700）「買入」評級 目標價426元。收報291.2元，升0.83%。

小米（1810）：三年前宣布造車後 現金儲備增約300億人幣。收報14.76元，升1.79%。

上海石化（0338）爭取扭虧及回購股份 毛利率按年持平在低於兩成水平。收報1.1元，跌0.9%。

恒安國際（1044）去年多賺46% 末期息0.7元。收報26元，升0.97%。

國泰（0293）2月載客人次升61% 貨運需求3月底回升 第四季新增利雅得航線。收報8.8元，升0.92%。

永嘉集團（3322）去年轉蝕3.8億元 稱前景充滿挑戰續不派息。收報0.113元，升2.73%。

瑞聲科技（2018）去年少賺近一成 末期息跌17%至0.1元。收報22.7元，升1.57%。

保利置業（0119）去年核心盈利升16% 末期息增73%至8.3仙。收報1.46元，升2.82%。

今早及隔晚消息股表現

阿里減持小鵬（9868）小鵬曾挫8%。收報37.9元，跌6.54%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中移動（0941）收報66.85元，升1.21%。長和（0001）收報40.4元，升1.25%。長實集團（1113）收報36.8元，升2.79%。中海油（0883）創52周高，見18.5元，收報18.22元，升0.77%。恒地（0012）收報23元，升4.55%。恒基發展（0097）收報0.13元，升5.69%。東方海外（0316）收報119.7元，升0.42%。中國平安（2318）收報35.5元，升1.87%。中信銀行（0998）收報4.19元，升0.72%。中國建築國際（3311）收報8.8元，升1.03%。高偉電子（1415）收報17.58元，跌1.68%。ESR（1821）收報8.88元，升1.72%。美高梅中國（2282）收報12.2元，升4.27%。永利澳門（1128）收報6.97元，升2.8%。

米高集團（9879）上市，定價4.08元。收報4.09元，升0.25%。

太興集團（6811）2023年度扭虧賺9380萬，派末期連特別息每股7仙。收報0.9元，跌3.23%。

佳源國際（2768）獲1億元貸款用作重組相關開支。停牌。

舜宇（2382）去年純利降54%，派息削56%。收報46.85元，跌13.16%。

富豪國際（0078）料去年虧損擴大至近18億，因利率急升致融資成本大增。收報2.7元，升6.3%。

嘉里建設（0683）去年核心盈利跌22%，末期息維持0.95元。嘉里建設：今年冀推出更多單位，加快資金回籠助減債。收報14.5元，升7.09%。

稻香（0573）盈喜，料去年轉賺最多8000萬元。收報0.73元，跌1.35%。

東瀛遊（6882）去年轉賺7166萬不派息，旅行團收益升近10倍。收報0.65元，跌9.72%。

煤氣（0003）2023年度賺60.7億，派末期息每股0.23元按年持平。煤氣：在港有加價壓力，未有能力送紅股。收報6.32元，升5.69%。

路勁（1098）去年虧損擴大至39.6億，港縱全面「撤辣」買地仍更審慎。收報1.26元，跌5.26%。

騰訊（0700）上季經調整純利426.81億人幣勝預期，末期息3.4元。騰訊：今年回購規模料翻倍至1000億元。劉熾平：騰訊股價被低估，回購最有利股東，料內地遊戲業務次季重拾增長。收報291.2元，升0.83%。

保誠（2378）華康堯：內地訪港旅客的客戶支出去年見明顯增長。見52周低74.6元，收報75.75元，跌3.13%。

京東健康（6618）去年多賺4.6倍至21億人幣。收報32.1元，升0.16%。

雨潤食品（1068）料年內虧損擴大至2.01億元。收報0.167元，跌2.34%。

金山軟件（3888）去年轉賺4.8億人幣，末期息增至14港仙。收報24.8元，升5.31%。

中移動（0941）上月流失51萬客，5G客戶數達8億。收報66.85元，升1.21%。

電能（0006）去年多賺6.3%，末期息2.04元。收報47.05元，升2.73%。

長建（1038）去年多賺3.6%至80.27億，末期息多派1.1%，全年股息連續27年增加。收報45.9元，升0.88%。

Schroders減持新秀麗（1910）至5%以下。收報30.7元，跌2.38%。

軟銀再減持商湯（0020）。收報0.84元，升2.44%。

快手（1024）上季扭虧，經調整純利近44億人幣。收報51.25元，跌1.91%。

中電信（0728）2月5G套餐淨增用戶232萬。收報4.07元，升1.75%。

破頂股表現

破頂股包括，中國黃金國際（2099）創上市新高，見50.45元，收報49.05元，升4.03%；價值黃金（3081）創上市新高，見52.5元，收報52.46元，升2.34%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1600元，收報1598.5元，升2.3%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見3.14元，收報2.97元，升2.41%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見47.4元，收報47元，升5.86%；上美股份（2145）創上市新高，見49.7元，收報48.25元，跌1.53%；康耐特光學（2276）創上市新高，見8.66元，收報8.36元，無升跌；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見7.34元，收報7.19元，升8.45%；力天影業（9958）創上市新高，見4.62元，收報4.43元，升5.73%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見17元，收報16.8元，升0.72%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見29.32元，收報29.32元，升2.95%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見350.1元，收報350.1元，升2.16%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1600元，收報1598.5元，升2.3%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見76.08元，收報76.08元，升2.4%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8743.65元，收報8743.1元，跌0%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1203.5元，收報1203.5元，升2.03%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見13.92元，收報13.88元，升3.58%；華夏納指（3086）創上市新高，見37.46元，收報37.44元，升2.13%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見80.22元，收報80.12元，升1.52%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見21元，收報21元，升0.96%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見18.02元，收報17.99元，升0.78%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見28.32元，收報28.12元，升8.99%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1118.4元，收報1118.35元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見549.35元，收報549.35元，升0.01%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見6.7元，收報6.7元，升2.29%；廸生創建（0113）創52周高，見4.94元，收報4.92元，升3.58%；中電華大科技（0085）創52周高，見1.88元，收報1.83元，升2.23%；靈寶黃金（3330）創52周高，見2.84元，收報2.7元，升3.85%；紫金礦業（2899）創52周高，見16元，收報15.64元，升2.62%；中國外運（0598）創52周高，見3.69元，收報3.67元，升2.8%；同程旅行（0780）創52周高，見19.96元，收報19.38元，跌0.51%；中石油（0857）創52周高，見6.7元，收報6.57元，升2.18%；中海油（0883）創52周高，見18.5元，收報18.22元，升0.77%；創科實業（0669）創52周高，見105.4元，收報104.5元，升3.16%。

破頂指數成份股包括，同程旅行（0780）創52周高，見19.96元，收報19.38元，跌0.51%；中石油（0857）創52周高，見6.7元，收報6.57元，升2.18%；中海油（0883）創52周高，見18.5元，收報18.22元，升0.77%；創科實業（0669）創52周高，見105.4元，收報104.5元，升3.16%；紫金礦業（2899）創52周高，見16元，收報15.64元，升2.62%；。

破底股方面

28隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩生活（1778）低見0.201元，收報0.217元，升0.93%；當代置業（1107）低見0.023元，收報0.025元，無升跌；首創鉅大（1329）低見0.45元，收報0.64元，升25.49%；中梁（2772）低見0.21元，收報0.215元，升0.47%；信達國際控股（0111）低見0.235元，收報0.24元，跌4%；僑雄國際（0381）低見0.127元，收報0.133元，跌5%；海螺環保（0587）低見0.95元，收報0.97元，跌5.83%；雲南建投混凝土（1847）低見0.345元，收報0.405元，跌3.57%；同方友友（1868）低見0.4元，收報0.41元，無升跌；貝康醫療－Ｂ（2170）低見1.84元，收報2.01元，跌2.43%。

49隻股份創52周低，其中十隻包括，金輝（0137）低見0.56元，收報0.65元，跌1.52%；東勝旅遊（0265）低見0.024元，收報0.024元，跌17.24%；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.075元，收報0.078元，升1.3%；中國聖牧 （1432）低見0.191元，收報0.191元，跌2.05%；中國聖牧（1432）低見0.191元，收報0.191元，跌2.05%；震雄集團（0057）低見1.27元，收報1.31元，升1.55%；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌；大生地產（0089）低見2.12元，收報2.38元，升4.85%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.98元，收報1.04元，跌7.96%；金輝集團（0137）低見0.56元，收報0.65元，跌1.52%。

異動股

上升異動股，包括，大中華控股（0021）收報0.125元，升64.47%；榮暉控股（8213）創52周高，見0.68元，收報0.68元，升36%；實德環球（0487）收報0.105元，升32.91%；國聯通信（8060）收報0.056元，升30.23%；首創鉅大（1329）創上市新低，見0.45元，收報0.64元，升25.49%；高奧士國際（8042）收報0.049元，升22.5%；德萊建業（1546）收報0.071元，升22.41%；５１信用卡（2051）收報0.12元，升20%；核心經濟投資（0339）收報0.285元，升19.25%。

下跌異動股，包括，弘浩國際控股（8375）收報0.165元，跌25.68%；四威科技（1202）收報0.74元，跌22.11%；宏海控股集團（8020）收報0.023元，跌20.69%；太和控股（0718）收報0.028元，跌20%；中國天弓控股（0428）收報0.105元，跌19.23%；ALCO HOLDINGS（0328）收報5.51元，跌18.97%；易點雲（2416）收報3.34元，跌18.34%；荃信生物－Ｂ（2509）創上市新低，見20.05元，收報20.15元，跌17.76%；向中國際（1871）收報0.26元，跌17.46%；東勝旅遊（0265）見52周低0.024元，收報0.024元，跌17.24%。

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