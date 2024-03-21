集團去年收入97.52億元，按年跌37%，主要因已確認物業的銷售下跌所致﹔毛利率則增長至52%，按年增9個百分點，乃由於物業投資的毛利貢獻比例上升所致。

2023年的物業銷售為58.98億元，按年跌49.57%﹔投資物業租金及相關收入為23.98億元，按年增15.8%﹔物業管理收入按年上升14%至5.8億元﹔來自建設業務的建築收入按年跌65.8%至3.28億元。

截至去年底的現金及銀行存款合計為89.17億元，按年跌33.3%，其中包括抵押予銀行的存款31.72億元及僅能用於集團指定項目的受限制銀行存款20.33億元。於2023年集團償還及／或再融資銀行借貸人民幣107億元，並悉數贖回5億美元的優先票據。

於2023年12月31日，集團的負債淨額230.16億元，淨資產負債率52%，按年增7個百分點。港幣／美元借貸總額184億元，佔借貸總額的58%﹔未提取的銀行融資總額約為37.16億元。

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