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中移動去年盈利升5% 末期息派2.4元

中移動（0941）公布，去年股東應佔利潤增長5%至1,318億元（人民幣，下同），末期息2.4港元，連同已派發的中期股息，2023年全年股息為每股4.83港元，較2022年增長9.5%。

期內集團營運收入增7.7%至10,093億元，其中通信服務收入增長6.3%至8,635億元，數字化轉型收入增長22.2%至2,538億元，佔通信服務收入29.4% ；移動客戶數為9.91億 戶，其中5G套餐客戶數為7.95億戶；移動ARPU達到人民幣49.3元，有綫寬帶客戶數為2.98億戶，其中家庭寬帶客戶數為2.64億 戶；家庭客戶綜合ARPU達到人民幣43.1元。

公司承認，轉型發展面臨一些不確定因素。一方面，外部環境複雜嚴峻，國際貿易和技術壁壘導致供應鏈安全面臨挑戰，一定程度上對企業經營產生影響。另一方面，信息技術融合創新、跨界融通發展的趨勢更加明顯，AI等新技術給信息服務形態帶來顛覆性變化，產業鏈上下游通過能力整合、生態聚合搶佔價值鏈核心環節，信息服務領域 市場主體更加多元、競爭更加激烈。

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