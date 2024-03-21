必須注意每年首兩個月的消費物價一般會受農曆新年時間的影響而較為波動。由於今年農曆新年在二月份，而去年則在一月份，因此一、二月數字的按年比較可能會受到某程度的影響。以今年首兩個月合併計算以消除農曆新年的影響，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則為0.9%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年二月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升6.1%）、外出用膳及外賣（上升3.6%）、雜項服務（上升3.6%）、住屋（上升3.0%）、交通（上升2.3%）、衣履（上升1.3%），以及雜項物品（上升1.0%）。按年錄得跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌7.8%）、耐用物品（下跌1.4%），以及基本食品（下跌0.1%）。

政府發言人表示，基本消費物價通脹率在今年首兩個月維持溫和。儘管外出用膳及外賣的價格繼續錄得相對快的升幅，基本食品的價格按年下跌。能源相關項目價格進一步向下。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會保持溫和。儘管本地成本或會隨着香港經濟繼續增長而面對一些上升壓力，外圍價格壓力應會進一步緩和。

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