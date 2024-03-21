集團表示，集團去年物業發展規模減少，主因過去數年之審慎土儲政策，年內物業銷售收益較 2022 年錄得減幅。集將繼續把握機遇物色優質土地儲備，以作未來發展。

集團去年物業銷售收入為131.53億元，按年跌48.9%，收益為44.75億元，按年跌56.7%﹔截至去年底的包括合作發展項目之發展商權益的可開發土地儲備（不包括農地及已完成物業）約7,400萬平方呎，其中700萬平方呎、6,300萬平方呎及400萬平方呎分別位於香港、內地及海外。

租金收入按年增1.1%至59.09億元﹔收益46.35億元，按年持平﹔截至去年底集團持有約 2,200 萬平方呎之投資物業組合。

英式酒館業務收入為232.17億元，按年10.88%，主要因爲價格調升後，銷量維持平穩﹔經扣除資產減值5.35億元後，溢利收益為9.97億元。

長實指，截至去年底銀行及其他借款總額為549億元﹔還款期攤分 13 年，於1年內到期借款為178 億元，於2至5年內到期借款為304億元，及於5年後到期借款為67億元。若計入2023年12月31日之銀行結存及定期存款425億元，淨負債為124億元。負債淨額與總資本淨額比率約為3%。集團借款 37% 為港幣或美元，及63%為其他貨幣。

長實指，去年集團貫徹採取貨如輪轉策略，按步推售物業項目。先後推出之油塘親海駅第 1 及 2 期銷情理想，屯門飛揚第1期及第2期及新加坡Perfect Ten 銷售亦進展順利，黃竹坑Blue Coast 預期於近期推出市場發售。

位於沙田之名日．九肚山，以及洪水橋#LYOS樓盤之溢利收益已於2023年銷售交易完成時入賬。2023 年 7 月，隨著出售集團持有香港西半山波老道未售單位之發展商權益的協議終止，沒收訂金已於2023年下半年度確認入賬。

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