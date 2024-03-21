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恒安料今年毛利率保持平穩

恒安（1044）去年全年多賺45.5%至28億元（人民幣，下同），派末期息0.7元不變。集團執行董事及行政總裁許清流表示，現時木漿價格位於中高位，直言「看不懂走勢」，但相信短期內不會有很大調整，對今年毛利率影響不大，料整體保持平穩。

他指出，木漿價格於去年四月起下跌，不過4至5月已是價格低位，其後再次向上，但一般而言價格對集團有三個月的滯後，因此去年第三季表現較佳。

他又稱，不認為消費市場出現升級或降級情況，產品只會愈做愈好，或是同一級別產品追求更高性價比，集團亦積極與不同IP合作吸引年輕人，亦會推出更柔軟的產品。許清流認為，行業現時已經「卷不動」，除非成本大跌，否則折扣率變化不大。

至於集團末期息維持不變，他解釋，不希望因為經濟周期而影響股東回報，但只要對股東好就會考慮執行回購等措施。

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