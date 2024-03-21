期內營業額4,615.58億元，按年升0.9%；EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）總額為1273億元，按年跌10.4%。 EBIT總額627.7億元，跌20%。

主席李澤鉅表示，儘管集團各項業務之經營狀況已有好轉跡象，包括通脹放緩、貿易稍有改善、推行適度寬鬆貨幣政策之可能性提高以及零售業務之消費需求持續，惟2024年仍充滿不明朗因素。

因此，集團今年將繼續以審慎態度經營業務，重點集中於現金流與對資本開支及新投資之嚴 格管理。 集團將繼續為股東物色可增加價值之交易選項。就政策而言，集團將保持其穩健現金流及財務狀況，並確保所有投資活動均符合維持目前投資評級之要求。

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