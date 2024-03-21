九興控股（1836）公布去年全年業績，期內純利按年升19.5%至1.41億美元，營業額按年下跌8.5%至14.927億元，每股基本盈利0.178美元，派發末期息61港仙。
九興去年毛利按年升4.1%至3.667億美元，毛利率亦按年升3個百分點至24.6%；期內鞋履產品平均售價按年增加4.2%至每雙29.7美元，惟出貨量按年下跌12.5%至490萬雙。集團表示，平均售價增加主要由於休閒類平均售價較低的款式佔比下降，以及運動、奢華及高端時尚類別客戶推出新運動休閒系列和更高檔的產品。
集團預計，今年將保持強健的毛利率及經營利潤率水平，平均售價將與去年相若。此外，集團預期運動品牌訂單將於今年有所改善，亦已大幅削減品牌業務的零售布局，計劃在未來兩年內將進一步縮減中國業務規模。
集團執行長齊樂人表示，對於利潤率持續提升感到樂觀，雖然全球零售環境仍然低迷，但集團仍堅定地在實現盈利提升及強勁表現的道路上邁進。
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