集團指，虧損主要由於位於太古城之 APITA 進行分階段 翻新工程令其銷售額下降；自2022年年底起取消社交距離措施，令顧客對集團超級市場食品及日用品之需求減少；及出境旅遊、以及跨境消費及購物增加而導致集團零售額下降。

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