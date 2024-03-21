去年集團收入按年增7.9%，至275.7億元﹔當中來自香港物業發展營業額為147.62億元，較2022年度155.36億元，按年跌5%﹔分部業績為21.69億元，較2022年33.55億元，按年跌35.4%。內地物業發展營業額為94.98億元，較2022年77.99億元，按年增21.8%﹔分部業績為21.26億元，較2022年21.97億元，按年微跌3.2%。物業租賃收入為88.43億元，較2022年85.28億元，按年增3.7%。

集團指，截至去年底另有未入賬之自佔本港物業合約銷售總額約為94.18億元，當中約71.4億元的銷售額預計可隨物業落成並交付買家而於2024年入賬。截至去年底，以自佔樓面面積計算，恒地在本港擁有土地儲備約2050萬平方呎，

集團於去年再購入約89萬平方呎新界土地，截至2023年底所持有之新界土地儲備約4580萬平方呎。

內地方面，集團截至去年底未入賬之自佔合約銷售總額約為83.19億元，當中約64.77億元預計可隨物業落成並交付買家而於2024年入賬。

截至2023年底，恒地淨借貸為738.69億元，借貸比率為22.6%，按年跌1.5個百分點。

其他報道

中海油全年純利跌12.6% 末期息0.66元

九興控股去年多賺19.5%至1.4億美元 末期息61港仙

Elize PARK 1房呎售2.86萬 創項目新高價

瑞士央行意外減息 主要政策利率下調至1.5厘

利亞零售去年少賺14.9% 末期息4仙

長和去年基本盈利倒退9% 末期息少15%每股派1.775元

恒安料今年毛利率保持平穩

長實去年少賺18.7% 末期息少12.4%至1.62元

本港2月CPI升2.1% 低於預期 政府料通脹短期維持溫和

瑞安房地產去年少賺11% 末期息少9.4%至0.058元

中移動去年盈利升5% 末期息派2.4元

香港寬頻大股東據報正研究減持

理想汽車：銷售訂單不及預期 首季交付量料7.6萬至7.8萬輛

全日沽空金額增加32% 盈富沽空減12%

恒指收市升320點 成交重上千億 北水第26日淨流入 銀行地產股上升

中國商務部：就華府擬制裁中國芯片公司 將採取必要措施維護企業權益

匯豐恒生中銀維持最優惠利率5.875厘 渣打P息維持6.125%不變

匯豐、恒生維持最優惠利率5.875厘不變

滬深三大指數低收 連續第4日成交額破萬億人幣

高盛予騰訊「買入」評級 目標價426元

小米：三年前宣布造車後 現金儲備增約300億人幣

萊坊: 藝術品價格去年上升11% 香港客戶19%投資放於奢侈品

上海石化爭取扭虧及回購股份 毛利率按年持平在低於兩成水平

本港機場2月客運量升96.5% 今年首兩個月增98%