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恒地去年賺近93億 末期息維持1.3元

恒地（0012）公布，去年純利92.61億元，按年0.2%，每股盈利為1.91元，派末期息1.3元，按年持平，連同中期息0.5元，全年派息1.8元，持年持平。

去年集團收入按年增7.9%，至275.7億元﹔當中來自香港物業發展營業額為147.62億元，較2022年度155.36億元，按年跌5%﹔分部業績為21.69億元，較2022年33.55億元，按年跌35.4%。內地物業發展營業額為94.98億元，較2022年77.99億元，按年增21.8%﹔分部業績為21.26億元，較2022年21.97億元，按年微跌3.2%。物業租賃收入為88.43億元，較2022年85.28億元，按年增3.7%。

集團指，截至去年底另有未入賬之自佔本港物業合約銷售總額約為94.18億元，當中約71.4億元的銷售額預計可隨物業落成並交付買家而於2024年入賬。截至去年底，以自佔樓面面積計算，恒地在本港擁有土地儲備約2050萬平方呎，

集團於去年再購入約89萬平方呎新界土地，截至2023年底所持有之新界土地儲備約4580萬平方呎。

內地方面，集團截至去年底未入賬之自佔合約銷售總額約為83.19億元，當中約64.77億元預計可隨物業落成並交付買家而於2024年入賬。

截至2023年底，恒地淨借貸為738.69億元，借貸比率為22.6%，按年跌1.5個百分點。

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